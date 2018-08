EDENRED : sous la pression de Berenberg

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Seconde plus forte baisse de l'indice SBF 120, Edenred perd 2,4% à 33,74 euros, sous la pression de Berenberg qui a abaissé sa recommandation de Conserver à Vendre. L'objectif de cours a en revanche été relevé à 23 euros. Le bureau d'études a pris cette décision en raison de la bonne performance de l'action depuis le début de l'année (+47%), dont 21% au cours du dernier mois, soit l'une des plus fortes hausses du secteur. Or, il juge que cette progression n'est pas justifiée et a été soutenue par la clôture de positions vendeuses.Le broker reproche à Edenred d'être de plus en plus une boîte noire : il ne publie plus les volumes émis, qui est un indicateur clé. Il craint de ce fait que le taux de commission se détériore.Pour Berenberg, Edenred reste de plus confronté à des problèmes structurels en dépit de sa récente diversification. La digitalisation réduit en effet le temps de détention des chèques déjeuner, ce qui pèse sur les revenus financiers, déjà pénalisés par la faiblesse des taux d'intérêt.