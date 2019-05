Edenred : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Edenred annonce l’acquisition de la société Easy Welfare, premier opérateur de plateformes d’engagement des salariés en Italie. Opérant depuis 2006, Easy Welfare a généré un chiffre d’affaires de 11 millions d’euros en 2018. Les détails financiers de la transaction n'ont pas été dévoilés. Les comptes de la société Easy Welfare seront consolidés par intégration globale à partir du 1er juin 2019.Les plateformes d'engagement des salariés sont des outils digitaux qui permettent aux entreprises d'offrir à leurs collaborateurs, de manière simple et flexible, de multiples avantages comme des offres promotionnelles auprès d'un réseau d'e-commerçants, des cartes cadeaux ou la prise en charge par l'employeur de dépenses personnelles telles que la garde d'enfants.Elles visent à améliorer la fidélité, la motivation et le pouvoir d'achat des salariés."Ce marché offre des perspectives intéressantes, étant encore peu pénétré et en expansion avec un nombre croissant d'entreprises clientes cherchant à renforcer l'engagement de leurs collaborateurs", a souligné Edenred.Le groupe s'est déjà positionné sur ce segment dans d'autre pays européens tels que la France à travers son offre ProwebCE, le Royaume-Uni avec Edenred Savings et en République Tchèque avec Benefity cafe. Plus récemment, Edenred est entré sur le marché belge des plateformes d'engagement des salariés via l'acquisition de Merits & Benefits et Ekivita. Edenred entend capter les opportunités de ce segment de marché adjacent à son activité existante d'Avantages aux salariés.