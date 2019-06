Communiqué de presse

Le 26 juin 2019

EDENRED CAPITAL PARTNERS INVESTIT DANS FUSE UNIVERSAL

Le groupe Edenred, leader mondial des solutions de paiements dans le monde du travail, via sa structure de venture capital, Edenred Capital Partners, prend une participation minoritaire dans Fuse Universal, une plateforme technologique d'apprentissage dédiée au milieu professionnel. Cet investissement s'appuie sur la solide expertise d'Edenred dans le monde du travail et ses relations uniques avec un réseau de 830 000 entreprises. Il contribuera au développement des activités de Fuse en Europe, en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique.

Créé en 2008 et basé à Londres, Fuse révolutionne l'apprentissage et le développement, permettant ainsi aux entreprises d'insuffler une culture de l'apprentissage continu en interne, qui produit des résultats quantifiables en termes de performances d'entreprise. Plus de 130 clients utilisent sa plateforme « mobile-first »1 nouvelle génération, notamment Spotify, Adidas, Scandic et Vodafone, ce qui représente des millions d'utilisateurs dans le monde entier.

Le modèle communautaire de Fuse permet aux entreprises d'exploiter le savoir-faire, les compétences et les connaissances de leurs meilleurs collaborateurs afin d'accompagner et d'animer leurs équipes à travers le monde en faisant la promotion des meilleures pratiques au sein de l'organisation. Fuse utilise notamment le machine learning (« apprentissage automatique »), l'intelligence artificielle et d'autres technologies qui s'intègrent facilement aux systèmes existants de ses entreprises clientes, tout en étant également compatibles avec les cours et le contenu d'apprentissage traditionnels.

Cette prise de participation fait suite à l'investissement l'an passé d'Eight Roads Ventures s'élevant à 20 millions de dollars, et vise à soutenir la forte ambition de Fuse de devenir un leader sur le marché de l'apprentissage en entreprise, d'environ 200 milliards de dollars. En offrant une expérience d'apprentissage personnalisée, Fuse répond parfaitement aux besoins grandissants des collaborateurs en termes de formation et de développement. En outre, Fuse permettra à Edenred d'élargir son offre, de mieux répondre aux besoins de ses utilisateurs et de concevoir des solutions transactionnelles innovantes pour le secteur.

Nous sommes heureux de contribuer au développement de Fuse, dont l'objectif est de former et mobiliser des millions de collaborateurs à travers le monde. Ce nouvel investissement témoigne de notre volonté de mieux comprendre la façon dont les nouvelles technologies favorisent le développement des salariés dans un monde du travail de plus en plus mobile. Le projet de Fuse s'inscrit par ailleurs parfaitement dans notre ambition de devenir le partenaire de tous les jours pour le monde du travail » , a déclaré Philippe Dufour, Directeur général des investissements alternatifs chez Edenred.

1 Plateforme conçue et développée pour un usage sur smartphone

www.edenred.com | page 1/2