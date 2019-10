Communiqué de presse

8 octobre 2019

Edenred Capital Partners investit dans la plateforme de gestion de flottes Avrios

Le groupe Edenred, par l'intermédiaire de sa structure de venture capital Edenred Capital Partners, investit dans la société Avrios, une plateforme de gestion de flottes. Avrios agrège les données, automatise les processus et offre des solutions de mobilité sur mesure aux gestionnaires de flottes. Avec cet investissement, qui s'inscrit dans le cadre de la levée de fonds de Série B d'Avrios, Edenred Capital Partners enrichit son portefeuille relatif aux services

valeur ajoutée pour les entreprises de transport international, un secteur d'activité en plein essor dans lequel Edenred est un acteur majeur.

Fondé à Zurich en 2015, Avrios transforme le marché de la gestion de flottes d'entreprises en permettant aux gestionnaires de flottes de gagner du temps et de réaliser des économies grâce à une plateforme intuitive qui centralise les dépenses liées aux flottes. La solution d'Avrios automatise les processus de collecte de données et procure des analyses et des informations permettant d'améliorer la performance des flottes. Avrios gère plus de 80 000 véhicules et compte plus de 800 clients, dont Alko, Deutsche Welle, DB Schenker et Kasto.

Philippe Dufour, Directeur Général Investissements Alternatifs d'Edenred et associé principal d'Edenred Capital Partners déclare : « Après avoir investi dans le commissionnaire de transport digital Fretlink en avril 2019, notre investissement dans Avrios renforce le portefeuille et l'expertise d'Edenred Capital Partners en matière de mobilité professionnelle. Nous voulons accélérer sur cette verticale, car elle présente un intérêt pour le Groupe et nous pouvons donc déclencher des synergies mutuellement profitables ».

Andreas Brenner, Directeur général d'Avrios ajoute : « Nous sommes très heureux d'accueillir Edenred Capital Partners parmi nos investisseurs et que le groupe Edenred, l'un des leaders mondiaux dans le domaine de la gestion des flottes et de la mobilité professionnelle, accompagne l'aventure Avrios. L'expertise d'Edenred et notre nouvelle levée de fonds nous permettront d'accélérer le développement de notre plateforme innovante de gestion de flotte à destination des entreprises ».

Edenred, un leader mondial des Solutions de mobilité professionnelle

Edenred est un acteur mondial des solutions de mobilité professionnelle, et propose des solutions couvrant les dépenses liées aux flottes de véhicules (comme notamment le carburant, le péage, l'entretien, la télématique et les services financiers) ainsi que des solutions pour les frais professionnels engagés par les salariés dans l'exercice de leur activité. Edenred gère 2,8 millions de cartes-carburant et de solutions de péage, acceptées par 100 000 partenaires à travers le monde.

Ce nouvel investissement renforce l'écosystème déjà important d'Edenred sur le marché des solutions de mobilité professionnelle en Europe, dont le Groupe est le deuxième plus grand acteur indépendant. Il permet à Edenred de consolider son expertise sur ce secteur qui évolue rapidement.

