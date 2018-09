Edenred : Capital Partners soutient Beekeeper dans une levée de fonds de 13 millions de dollars

Communiqué de presse 12 septembre 2018

EDENRED CAPITAL PARTNERS SOUTIENT BEEKEEPER DANS UNE LEVEE DE FONDS DE 13 MILLIONS DE DOLLARS

Le groupe Edenred, via sa structure de Venture Capital, Edenred Capital Partners, participe à la levée de fonds de la start-up suisse Beekeeper, spécialisée dans la gestion des ressources humaines et la communication avec les collaborateurs « mobiles » (non-desk workers). Cet investissement a pour objectif d'accompagner Beekeeper dans son développement à l'international, notamment aux Etats-Unis et en Amérique Latine.

Beekeeper propose une application permettant aux directions des ressources humaines d'offrir aux collaborateurs ne disposant pas d'un bureau fixe ou d'une adresse e-mail une expérience RH unifiée et fluide. L'application offre notamment aux salariés la possibilité d'échanger instantanément tous types de fichiers, de planifier leurs réunions, leurs congés, leurs plages de travail, ou encore de recevoir et d'archiver leurs bulletins de paie. Le tout est accessible à distance et sans ordinateur, via une interface mobile simple et intuitive. Plusieurs groupes tels que Domino's Pizza, l'aéroport d'Heathrow ou encore Mandarin Oriental utilisent déjà les solutions Beekeeper auprès de leurs collaborateurs dans plus de 130 pays.

En contribuant au développement de Beekeeper, Edenred Capital Partners continue de soutenir la recherche d'efficience dans le monde professionnel. Face aux enjeux que soulèvent les nouvelles formes de travail, au-delà du salariat, cette prise de participation permettra à Edenred d'approfondir son expertise dans la communication entre les entreprises, les salariés et les indépendants.

Créé en 2012, Edenred Capital Partners soutient des projets innovants à fort potentiel de croissance en lien avec l'activité d'Edenred. L'objectif est à la fois d'enrichir l'écosystème du Groupe toute en initiant des synergies créatrices de valeur mutuelle avec les entreprises soutenues. Cette structure de capital risque a notamment contribué au développement d'Andjaro, de LCCC (La Compagnie des Cartes Carburant), de ProwebCE et de Zenchef en France, de Beamery au Royaume-Uni et de Candex aux Etats-Unis.

« Nous sommes fiers d'accompagner Beekeeper dans cette nouvelle phase de développement. Cette nouvelle prise de participation marque notre volonté de mieux appréhender la manière dont le digital améliore la communication au sein du monde du travail, avec des salariés et des indépendants toujours plus mobiles. » déclare Philippe Dufour, Directeur général des Investissements alternatifs d'Edenred.

Pour plus d'informations sur Edenred Capital Partners : www.edenredcapitalpartners.com

Edenred est le leader mondial des solutions transactionnelles au service des entreprises, des salariés et des commerçants, avec un volume d'affaires de plus de 26 milliards d'euros en 2017, dont 78% sous format digital. Que ce soit par mobile, sur des plateformes en ligne, par carte ou via un titre-papier, ses solutions permettent d'accorder du pouvoir d'achat supplémentaire aux salariés, d'optimiser les dépenses des entreprises et d'apporter du volume d'affaires additionnel aux commerçants partenaires du Groupe.

L'offre d'Edenred se répartit autour de trois lignes de métiers :

 Avantages aux salariés (Ticket Restaurant®, Ticket Alimentación, Ticket Plus, Nutrisavings…),

 Solutions de mobilité professionnelle (Ticket Log, Ticket Car, UTA, Empresarial…)

 Solutions complémentaires : Paiement inter-entreprises (Edenred Corporate Payment), Motivation et récompenses (Ticket Compliments, Ticket Kadéos) et Programmes sociaux publics.

Le Groupe connecte ainsi un réseau unique de 44 millions de salariés, 770 000 entreprises ou collectivités et 1,5 million de commerçants.

Coté à la Bourse de Paris au sein de l'indice CAC Next 20, Edenred est présent dans 45 pays avec près de 8 000 collaborateurs.

Suivre Edenred sur Twitter : www.twitter.com/Edenred

Les marques et logos cités et utilisés dans ce communiqué sont des marques déposées par EDENRED S.A., ses filiales ou des tiers.

