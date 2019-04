Edenred : Chiffre d'affaires du premier trimestre 2019

FAITS MARQUANTS DEPUIS LE DEBUT DE L'ANNEE

∙Edenred finalise l'acquisition de CSI et celle de TRFC

Edenred a finalisé début janvier l'acquisition de Corporate Spending Innovations (« CSI »), l'un des tout premiers fournisseurs de solutions automatisées pour le paiement interentreprises en Amérique du Nord. Le Groupe a également annoncé avoir finalisé l'acquisition de 80% du capital du groupe The Right Fuelcard Company (« TRFC »), quatrième gestionnaire de cartes- carburant au Royaume-Uni.

Chacune de ces opérations a reçu l'approbation des autorités de la concurrence compétentes et a pu être finalisée conformément aux accords signés et annoncés respectivement les 8 et 27 novembre 2018. Les comptes de ces deux sociétés sont consolidés par intégration globale au 1er janvier 2019.

∙Edenred enrichit son offre d'avantages aux salariés en Belgique

Edenred a réalisé fin janvier 2019 l'acquisition conjointe des sociétés Merits & Benefits et Ekivita. Ces sociétés, leaders du marché des plateformes d'engagement des salariés en Belgique, proposent des solutions digitales innovantes visant à améliorer la rétention, la motivation et le pouvoir d'achat des salariés.

Fort du succès de ProwebCE en France et de Ticket Welfare en Italie, Edenred renforce par ces acquisitions son offre en matière d'avantages aux salariés. Cette opération ouvre aussi d'importantes opportunités de cross-selling pour Edenred en Belgique.

L'acquisition de ces deux sociétés sera relutive sur l'EBITDA ainsi que sur le résultat net, part du groupe d'Edenred dès 2019.

PERSPECTIVES 2019

Fort d'un premier trimestre soutenu, Edenred réaffirme sa confiance pour l'année 2019 et confirme pour l'exercice en cours les objectifs à moyen terme fixés dans le cadre de la stratégie Fast Forward, à savoir :

-Une croissance organique de son chiffre d'affaires opérationnel supérieure à 7%,

-Une croissance organique de l'EBIT opérationnel supérieure à 9%,

-Une croissance organique de la marge brute d'autofinancement avant autres charges et produits (FFO) supérieure à 10%.

Pour les neuf prochains mois de l'année, le Groupe s'attend à la poursuite d'une croissance soutenue de son activité dans toutes les géographies et dans toutes les lignes de métiers. Opérant sur des marchés faiblement pénétrés, Edenred poursuit une logique d'innovation constante, liée à la digitalisation et au lancement de nouveaux produits et services correspondant aux besoins croissants dans le monde du travail.

Edenred bénéficiera aussi tout au long de l'année de l'intégration et de la montée en puissance des acquisitions et partenariats établis en 2018 : plateformes d'engagement des collaborateurs et canaux de distribution indirects pour accélérer la croissance dans les Avantages aux salariés, enrichissement de l'offre multi-marques de Solutions de mobilité