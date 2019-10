Edenred : Chiffre d'affaires du troisième trimestre 2019

Bertrand Dumazy, Président-directeur général d'Edenred, a déclaré : « Edenred poursuit sa dynamique de croissance soutenue avec une nouvelle progression à deux chiffres de ses revenus dans toutes les zones géographiques et dans chacune des trois lignes de métiers du Groupe. Nous bénéficions pleinement de la digitalisation de notre offre et du dynamisme de notre force commerciale. L'enrichissement continu de notre plateforme technologique globale nous permet d'accélérer le rythme des innovations afin d'offrir la meilleure expérience client et utilisateur. Ce trimestre, nous bénéficions également de la bonne intégration des différentes acquisitions signées au cours des derniers mois, telles qu'Easywelfare en Italie, TRFC au Royaume-Uni,ou CSI aux Etats-Unis.Nous avons ainsi renforcé la position de leader digital d'Edenred sur tous nos marchés. »

Compte tenu de la situation actuelle au Venezuela, les croissances en données comparables et les effets de change excluent temporairement ce pays.

REVENU TOTAL AU 30 SEPTEMBRE 2019

(en millions d'euros) 9 premiers 9 premiers % Variation % Variation mois 2019 mois 2018 publiée organique Chiffre d'affaires opérationnel 1 125 953 +18,0% +14,0% Autres revenus 45 37 +20,8% +22,0% Revenu total 1 170 990 +18,1% +14,3%

Revenu total à fin septembre : 1 170 millions d'euros, en hausse de 18,1%

Sur les neuf premiers mois de l'année, le revenu total s'élève à 1 170 millions d'euros, en progression de 18,1% par rapport à l'année 2018 en données publiées, prenant en compte des effets de périmètre positifs (+5,0%) et des effets de change légèrement défavorables (-1,2%).La croissance en données comparables atteint 14,3% sur la période.

Au troisième trimestre, le Groupe enregistre un revenu total de 393 millions d'euros, en hausse de 20,7% en données publiées, intégrant une croissance en données comparables de 13,8%, des effets de périmètre et de change positifs (+6,0% et +0,8% respectivement) et un impact quasiment neutre lié au Venezuela (+0,1%).

Chiffre d'affaires opérationnel à fin septembre : 1 125 millions d'euros, en hausse de 18,0%

Le chiffre d'affaires opérationnel atteint 1 125 millions d'euros sur les neufs premiers mois de 2019, en progression de 18,0% en données publiées et de 14,0% en données comparables. Au troisième trimestre, le Groupe enregistre un chiffre d'affaires opérationnel de 377 millions d'euros. De juillet à septembre, la croissance publiée atteint 20,3% et prend en compte une croissance en données comparables de 13,2%, des effets de périmètre positifs (+6,3%), des effets de change légèrement positifs (+0,7%) et un impact quasiment neutre lié au Venezuela (+0,1%).

Dans la continuité du premier semestre, Edenred a enregistré au troisième trimestre une croissance organique à deux chiffres de son chiffre d'affaires opérationnel dans chacune de