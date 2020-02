Edenred : Découvrez le site d'Edenred Corporate Payment

Les Services de paiement aux entreprises, ou Corporate Payment Services, sont l'une des principales Solutions complémentaires qui constituent la troisième ligne de métiers d'Edenred. Lancée par le Groupe en 2016, cette activité a connu depuis lors une croissance rapide, notamment avec l'acquisition de l'américain Corporate Spending Innovations en 2019.



Des cartes virtuelles à usage unique ou multiples, intégrées ou non aux systèmes d'information des clients, jusqu'aux virements identifiés ou encore aux règlements fournisseurs, les services d'Edenred Corporate Payment permettent aujourd'hui de répondre aux problématiques de paiement d'entreprises de toutes tailles et dans tous types de secteurs.

Les plateformes flexibles du Groupe simplifient et sécurisent les transactions entrantes et sortantes tout en favorisant la réconciliation comptable des paiements de ses entreprises clientes.



Disponible en français et en anglais, le site d'Edenred Corporate Payment permettra à l'entité d'accroître sa notoriété et de promouvoir ses solutions, grâce à une présentation exhaustive et détaillée de son offre.

Découvrez le site Edenred Corporate Payment