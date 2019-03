Edenred : Document de référence 2018

paiement app‑to‑app, déjà disponibles dans 12 pays, deux ans après le lancement du service Apple Pay pour Ticket Restaurant en France. Au-delà du succès de nos nouveaux produits en Europe comme en Amérique latine, tels que Ticket Welfare, solution d'avantages aux salariés développée en Italie, ou Empresarial, offre de gestion des frais professionnels mexicaine déclinée dans trois nouveaux pays, l'enrichissement de notre modèle économique vient également de la

création de services additionnels destinés

à améliorer nos solutions existantes. Ainsi, les cartes-carburant proposées par Edenred s'accompagnent désormais de services de maintenance du véhicule, de badges de péages interopérables et de moyens simples de récupération de TVA.

Notre modèle financier, fortement générateur de trésorerie, nous permet d'accélérer encore la croissance grâce à

une politique d'acquisitions ou de partenariats ciblés, tout en maintenant une situation financière saine, avec un niveau d'endettement maîtrisé. L'année 2018 a été particulièrement riche en opérations sur l'ensemble des lignes de métiers du Groupe : consolidation de notre position de leader mondial des Avantages aux salariés avec l'acquisition d'Efectibono au Pérou et la signature d'un partenariat de distribution exclusif avec la plus grande banque privée brésilienne Itaú Unibanco ; poursuite de l'expansion de notre réseau multimarques et multiservices dans les Solutions de mobilité professionnelle en Europe via l'acquisition de Timex Card en Europe de l'Est et du quatrième acteur britannique du secteur, TRFC ; avec l'achat de CSI, entrée sur le large marché du paiement inter-entreprises aux États-Unis, en pleine transition digitale.