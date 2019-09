Edenred : Lancement du partenariat avec Itaú Unibanco dans les Avantages aux salariés au Brésil

Communiqué de presse

2 septembre 2019

LANCEMENT DU PARTENARIAT EXCLUSIF AVEC ITAÚ UNIBANCO DANS LES AVANTAGES AUX SALARIÉS AU BRÉSIL

Leader mondial des solutions de paiements dans le monde du travail, Edenred annonce avoir finalisé le contrat de partenariat exclusif1 entre Ticket Serviços, sa filiale dédiée aux Avantages aux salariés au Brésil, et Itaú Unibanco, la plus grande banque à capitaux privés brésilienne. Suite aux approbations préalables nécessaires de la Banque Centrale brésilienne et des autorités de la concurrence, ce contrat a pu être finalisé conformément à l'accord signé et annoncé le 5 septembre 2018. Désormais, Itaú Unibanco distribuera de manière exclusive1 les solutions d'Avantages aux salariés d'Edenred au Brésil. Ce nouveau canal de distribution vient renforcer les processus de vente existants d'Edenred et vise à accélérer localement sa croissance sur le marché à fort potentiel des avantages aux salariés.

Leaders digitaux sur leurs marchés respectifs, Edenred et Itaú Unibanco sont tous deux reconnus pour leur forte capacité à développer des offres digitales innovantes. Avec l'une des franchises bancaires les plus importantes du Brésil, soutenue par ses canaux de distribution digitaux, Itaú Unibanco constitue un partenaire de choix pour Edenred. Itaú Unibanco dispose aussi d'une solide base d'entreprises clientes brésiliennes, dont un large portefeuille de PME. Avec la montée en puissance de ce partenariat, Edenred renforce ses canaux de ventes existants et se fixe pour objectif de surperformer le marché brésilien des avantages aux salariés dans les années à venir.

Cette alliance commerciale sera renforcée par la prise de participation d'Itaú Unibanco à hauteur de 11% au capital de Ticket Serviços.

Itaú Unibanco est l'établissement financier privé le plus important du Brésil et l'un des plus importants au monde avec des actifs s'élevant à plus de 1.6 trillion de réal brésiliens à fin juin 2019, près de 98 400 employés, plus de 4 700 agences

travers le Brésil, des activités importantes en Amérique latine et une présence aux Etats-Unis, en Europe, en Asie et au Moyen Orient. Avec une stratégie spécifique par activité, Itaú Unibanco est un acteur majeur tant sur le marché brésilien que dans le reste du monde, opérant dans tous les secteurs de l'économie. Leader dans plusieurs d'entre eux, Itaú Unibanco est reconnue pour ses succès, sa solidité financière et sa performance.

Ses actions sont cotées sur le B3 et le NYSE, avec une capitalisation boursière, à fin juin 2019, de 92,4 milliards de dollars.

1 Edenred dispose de droits de distribution exclusifs concernant les produits Ticket Restaurante, Ticket Alimentação, Ticket Cultura et

Ticket Transporte aux entreprises clientes d'Itaú Unibanco, sur toute la durée du partenariat.

