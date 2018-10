Edenred : Le Crédit Mutuel s’associe à Edenred pour proposer la carte Ticket Restaurant sur le marché français

Communiqué de presse 8 octobre 2018

LE CREDIT MUTUEL S'ASSOCIE A EDENRED POUR PROPOSER LA CARTE TICKET RESTAURANT SUR LE MARCHE FRANÇAIS

A compter du 8 octobre 2018, les conseillers du Crédit Mutuel1 et de sa filiale, le CIC, commercialiseront la carte Ticket Restaurant Edenred. Ce partenariat permettra au Crédit Mutuel d'enrichir la gamme des services proposés aux entreprises et à Edenred d'accélérer sa croissance sur le marché français.

Destiné aux clients du Crédit Mutuel1 et du CIC, ce nouveau service s'inscrit en complémentarité avec les produits d'avantages aux salariés (épargne salariale et retraite, assurances collectives), pour une offre toujours plus complète et performante. Il s'appuie sur près de 5 000 points de vente en France, représentant 13,5% du marché français, et sur des relations solides et durables entretenues par les conseillers des réseaux Crédit Mutuel et CIC avec les entreprises dans les territoires.

60 000 cartes supplémentaires migreront prochainement sur la plateforme technologique d'Edenred2. Leurs utilisateurs pourront ainsi profiter des fonctionnalités uniques offertes par la carte Ticket Restaurant, telles que le paiement mobile simple et instantané de son repas via Apple Pay et Samsung Pay ou l'accès direct aux plateformes de livraisons Dejbox, Deliveroo, Rapidle et Uber Eats. Elles viendront s'ajouter aux 600 000 cartes Ticket Restaurant déjà adoptées par les salariés, acceptées par 200 000 restaurateurs et commerçants.

« Nous sommes ravis de ce partenariat avec le Crédit Mutuel et le CIC. Cette collaboration témoigne de l'esprit de conquête d'Edenred ; elle permettra d'accroître notre taux de pénétration. Notre savoir-faire unique en matière de services liés à la carte Ticket Restaurant (paiement mobile, connexion aux plateformes de livraison de repas) associé au dynamisme et à la présence territoriale des équipes du Crédit Mutuel et du CIC vont nous permettre de renforcer notre leadership », déclare Julien Tanguy, Directeur général d'Edenred France.

A propos de ce partenariat, Daniel Baal, directeur général de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et du CIC, déclare : « Je me réjouis de ce partenariat qui nous permet de rester fidèles à notre objectif : offrir le meilleur service à nos clients tout en continuant à les accompagner, par la qualité de notre expertise et par notre conseil de proximité ».

1 Au sein des Fédérations adhérentes à la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel - Crédit Mutuel Anjou, Centre, Centre Est Europe, Dauphiné-Vivarais, Ile-de-France, Loire-Atlantique et Centre Ouest, Méditerranéen, Midi-Atlantique, Normandie, Savoie-Mont Blanc, Sud-Est - et des Fédérations du Crédit Mutuel Antilles-Guyane, Maine-Anjou, Basse Normandie, Nord Europe et Océan.

2 Nombre de porteurs actuels de titres-restaurant distribués par le Crédit Mutuel et le CIC via la plateforme Monetico Resto.

Edenred est le leader mondial des solutions transactionnelles au service des entreprises, des salariés et des commerçants, avec un volume d'affaires de plus de 26 milliards d'euros en 2017, dont 78% sous format digital. Que ce soit par mobile, sur des plateformes en ligne, par carte ou via un titre-papier, ses solutions permettent d'accorder du pouvoir d'achat supplémentaire aux salariés, d'optimiser les dépenses des entreprises et d'apporter du volume d'affaires additionnel aux commerçants partenaires du Groupe.

L'offre d'Edenred se répartit autour de trois lignes de métiers :

• Avantages aux salariés (Ticket Restaurant®, Ticket Alimentación, Ticket Plus, Nutrisavings…),

• Solutions de mobilité professionnelle (Ticket Log, Ticket Car, UTA, Empresarial…)

• Solutions complémentaires : Paiement inter-entreprises (Edenred Corporate Payment), Motivation et récompenses (Ticket Compliments, Ticket Kadéos) et Programmes sociaux publics.

Le Groupe connecte ainsi un réseau unique de 44 millions de salariés, 770 000 entreprises ou collectivités et 1,5 million de commerçants.

Coté à la Bourse de Paris au sein de l'indice CAC Next 20, Edenred est présent dans 45 pays avec près de 8 000 collaborateurs.

A propos du Crédit Mutuel

Banque européenne de premier plan, reconnue pour sa solidité financière et la qualité de ses ratios, le Crédit Mutuel reste très attaché à son cœur de métier, la banque de détail, et à ses valeurs mutualistes. Il s'est progressivement diversifié : vers la bancassurance dès le début des années 70 et vers d'autres métiers (téléphonie, télésurveillance, paiement sans contact…) plus récemment. L'expertise technologique, depuis toujours au centre de sa stratégie de développement, a fait du Crédit Mutuel un acteur européen de premier plan dans le secteur des solutions de paiement.

Pour en savoir plus : www.creditmutuel.fr

