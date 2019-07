Communiqué de presse

30 juillet 2019

EDENRED ACQUIERT BENEFIT ONLINE, PLATEFORME D'ENGAGEMENT DES SALARIÉS EN ROUMANIE

Leader mondial des solutions de paiements dans le monde du travail, Edenred annonce l'acquisition de la société Benefit Online, pionnière dans le développement de plateformes d'engagement des salariés en Roumanie. Edenred renforce ainsi sa position de leader du marché roumain des avantages aux salariés. Avec cette plateforme, Edenred répond au besoin croissant des entreprises d'améliorer la fidélité, la motivation et le pouvoir d'achat de leurs salariés en leur offrant de multiples avantages via des solutions digitales simples et flexibles.

Leader du marché roumain des avantages aux salariés, Edenred Roumanie enrichit son offre en acquérant Benefit Online. Créée en 2013, cette société est la première à avoir développé localement une plateforme d'engagement des salariés. Benefit Online compte aujourd'hui plus de 100 000 utilisateurs actifs. Via cette plateforme digitale, les entreprises donnent à leurs employés la possibilité de sélectionner de façon individualisée les avantages aux salariés dont ils peuvent bénéficier, en matière notamment d'alimentation, de loisirs ou de santé. En plus de ces programmes d'avantages flexibles et adaptés à leurs besoins, les utilisateurs ont également accès, via ce même portail, à des offres promotionnelles dans un réseau de commerçants partenaires. Grâce à cette solution, les entreprises clientes roumaines améliorent l'efficacité de leurs politiques de ressources humaines et gagnent en attractivité dans un marché du travail fortement concurrentiel.

Cette opération s'inscrit dans la stratégie d'acquisitions du Groupe consistant notamment à saisir des opportunités sur des marchés adjacents à l'activité d'Avantages aux salariés, encore peu pénétrés et en forte expansion. Pour se développer sur le marché des plateformes d'engagement des salariés, le Groupe entend capitaliser sur l'agilité et l'efficacité de sa plateforme technologique mondiale, sur son savoir-faire unique et sur sa capacité à effectuer des investissements ciblés créateurs de valeur. Edenred, déjà présent avec ce type de solutions en France, au Royaume-Uni ou en République Tchèque, a, depuis début 2019, renforcé ses positions avec les acquisitions d'Easy Welfare en Italie et de Merits & Benefits et Ekivita en Belgique.

Fort de notre positionnement sur le marché roumain et de notre expérience dans le développement de plateformes d'engagement des salariés, l'acquisition de Benefit Online représente une opportunité unique d'enrichir notre offre locale avec des solutions innovantes et flexibles, adaptées aux nouveaux besoins des entreprises et plébiscitées par leurs salariés. Nous entendons commercialiser cette offre auprès de nos clients existants et continuer à la développer sur ce marché encore naissant en Roumanie » , déclare Arnaud Erulin, Directeur général Europe, Moyen-Orient et Afrique d'Edenred.

