Communiqué de presse 8 novembre 2018

EDENRED ACQUIERT CSI

Le Groupe entre sur le marché en forte croissance du paiement inter-entreprises en Amérique du Nord

Edenred, leader mondial des solutions transactionnelles au service des entreprises, des salariés et des commerçants, a conclu un accord portant sur l'acquisition de Corporate Spending Innovations (« CSI »), l'un des tout premiers fournisseurs de solutions automatisées pour le paiement inter-entreprises en Amérique du Nord. En intégrant cette fintech bien établie, en forte croissance et rentable, Edenred est désormais bien positionné pour saisir les nombreuses opportunités qu'offre le marché du paiement inter-entreprises nord-américain, en pleine transition digitale. Cette acquisition, d'un montant d'environ 600 millions de dollars, s'inscrit dans la continuité d'un partenariat européen établi il y a près de deux ans entre les deux sociétés. En ligne avec le plan stratégique Fast Forward, cette opération permet à Edenred d'accélérer son développement dans le secteur en forte croissance du Paiement inter-entreprises, d'enrichir sa plateforme technologique de paiement digital, mais aussi d'augmenter significativement sa présence en Amérique du Nord.

Etablie en Floride, CSI est un des leaders nord-américains des solutions de paiement inter-entreprises. Sa plateforme de premier plan dédiée à la gestion des comptes fournisseurs et hébergée dans le cloud, permet d'automatiser et de rationaliser les paiements inter-entreprises. CSI dispose d'un portefeuille de plus de 800 entreprises clientes et facilite leurs paiements auprès de 475 000 fournisseurs. Sur l'année 2018, CSI va gérer un volume de paiements de l'ordre de 11 milliards de dollars et traiter environ 900 000 transactions. Cette fintech établie et rentable enregistre depuis plusieurs années une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires et anticipe un EBITDA ajusté1 de 26 millions de dollars en 2018.

L'entrée sur un vaste marché en pleine croissance avec une plateforme digitale unique

Cette acquisition permet à Edenred d'accroître nettement sa présence sur le continent nord-américain, ou le marché du paiement inter-entreprises est évalué à 25 000 milliards de dollars2, soit 20% du marché mondial. Dans cette région, la digitalisation du paiement inter-entreprises est en plein essor, étant donné que près des deux tiers des paiements B2B sont encore réalisés en espèces ou par chèque. Le recours aux processus manuels et papier entraîne un manque de visibilité et un risque de fraude, tandis que les opérations de rapprochement des factures sont à la fois coûteuses et consommatrices de temps. Fort de cette opportunité, Edenred s'attend à ce que CSI réalise une croissance annuelle de son chiffre d'affaires de l'ordre de 20% au cours des prochaines années.

1 EBITDA ajusté d'éléments non récurrents

2 Présentation investisseurs, MasterCard, 2017.

CSI propose une plateforme unique d'automatisation des paiements, capable de simplifier et rationaliser la gestion complète des règlements entreprises-fournisseurs. Cette solution a en outre la particularité de couvrir l'intégralité des moyens de paiement, dont les cartes virtuelles MasterCard ou Visa, les paiements ACH3, les procurement cards ou les règlements par chèques. Forte d'un vaste réseau d'acceptation de plus de 475 000 fournisseurs, et intégrée à un grand nombre d'ERP ou de solutions de réservation de voyages grâce à un panel d'APIs, la plateforme CSI apporte à ses clients fiabilité, sécurité, facilité de rapprochement, réduction de coûts et contrôle en temps réel des paiements fournisseurs.

Après avoir en premier lieu ciblé et construit son expertise sur les entreprises des secteurs des médias, du tourisme ainsi que du sport et de l'événementiel, CSI se développe actuellement dans d'autres industries comme la santé, l'assurance, les télécommunications, ou l'éducation via des canaux de distribution directs et indirects, afin d'accroître sa présence sur ce marché encore largement sous-pénétré.

En complément de son activité dans les règlements entreprises-fournisseurs, CSI intervient de longue date dans la distribution de cartes carburant aux entreprises. Plus récemment, CSI a aussi lancé des solutions de paiement innovantes appliquées aux voyages d'affaires. Ces activités complémentaires constituent des sources d'opportunités de croissance supplémentaire tant sur le marché nord-américain qu'à l'étranger.

Une acquisition stratégique en ligne avec le plan Fast Forward

Edenred enrichit constamment sa plateforme technologique mondiale afin d'apporter des services plus innovants, plus sûrs et plus efficaces à son unique réseau de 770 000 entreprises clientes, 1,5 million de commerçants partenaires et 44 millions de salariés utilisateurs.

Suite au lancement de son offre de paiement inter-entreprises il y a près de deux ans, Edenred propose désormais des solutions de règlement dernière génération. Ces solutions reposent sur l'émission de cartes virtuelles ainsi que sur des systèmes d'encaissement dématérialisés sur mesure, comme le système IATA Easypay, progressivement déployé dans plus de 110 pays, ou le service de virement bancaire identifié mis en place pour les 1,5 million de clients de l'administrateur français de biens immobiliers Foncia.

Avec l'acquisition de CSI, Edenred renforce considérablement son expertise dans les solutions de paiements innovants. La présence mondiale d'Edenred sera également un atout significatif pour accélérer la croissance de CSI.

Cette acquisition, qui s'inscrit dans la stratégie Fast Forward, permet à Edenred d'accélérer son développement dans le secteur en forte croissance du paiement inter-entreprises, et d'augmenter significativement son exposition à l'Amérique du Nord.

Le closing de l'opération est attendu début 2019. Celle-ci sera relutive sur l'EBIT du Groupe dès 2019 et sur le résultat net, part du Groupe en 2020.

Bertrand Dumazy, Président-directeur général d'Edenred, a déclaré : « Avec l'acquisition de ce partenaire nord-américain que nous connaissons bien, nous disposons désormais de nombreux atouts pour devenir un acteur majeur du marché en forte croissance du Paiement inter-entreprises. CSI est en effet une fintech de référence, en plein essor. Nous accélérons ainsi

3 Automated Clearing House (ACH) : réseau financier utilisé aux États-Unis pour les paiements et virements électroniques. Appelés aussi « paiements directs », les paiements ACH sont une façon d'effectuer un virement de compte à compte sans recourir aux chèques, réseaux de carte de crédit, virements bancaires classique] ou transferts de liquidités / paiements en espèces.

le développement de cette ligne de métier, ce qui contribuera à générer toujours plus de croissance profitable et durable pour le Groupe, notamment aux Etats-Unis. »

Keith Stone, fondateur et Président-directeur général de CSI, a ajouté : « Au cours des deux dernières années, en tant que partenaire privilégié, Edenred a su accompagner et renforcer la présence mondiale de CSI. Les échanges avec Edenred ont progressé de manière naturelle et cette opération va permettre d'accélérer encore la croissance, déjà impressionnante, de CSI. Nous sommes également très heureux des implications pour nos clients et nos salariés. Nous sommes impatients d'étendre notre position de leader, notre plateforme technologique innovante ainsi que nos services de règlements entreprises-fournisseurs avec les équipes d'Edenred. »

L'opération est conditionnée à l'approbation des autorités de la concurrence compétentes. Edenred a été conseillé sur cette opération par Citi, Hogan Lovells et Deloitte.

Edenred est le leader mondial des solutions transactionnelles au service des entreprises, des salariés et des commerçants, avec un volume d'affaires de plus de 26 milliards d'euros en 2017, dont 78% sous format digital. Que ce soit par mobile, sur des plateformes en ligne, par carte ou via un titre-papier, ses solutions permettent d'accorder du pouvoir d'achat supplémentaire aux salariés, d'optimiser les dépenses des entreprises et d'apporter du volume d'affaires additionnel aux commerçants partenaires du Groupe. L'offre d'Edenred se répartit autour de trois lignes de métiers :

 Avantages aux salariés (Ticket Restaurant®, Ticket Alimentación, Ticket Plus, Nutrisavings…),

 Solutions de mobilité professionnelle (Ticket Log, Ticket Car, UTA, Empresarial…),

 Solutions complémentaires : Paiement inter-entreprises (Edenred Corporate Payment), Motivation et récompenses (Ticket Compliments, Ticket Kadéos) et Programmes sociaux publics.

Le Groupe connecte ainsi un réseau unique de 44 millions de salariés, 770 000 entreprises ou collectivités et 1,5 million de commerçants.

Coté à la Bourse de Paris au sein de l'indice CAC Next 20, Edenred est présent dans 45 pays avec près de 8 000 collaborateurs.

