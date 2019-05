Edenred : acquiert la plateforme d'engagement des salariés Easy Welfare en Italie

Communiqué de presse

28 mai 2019

EDENRED ACQUIERT LA PLATEFORME D'ENGAGEMENT DES SALARIES EASY WELFARE EN ITALIE

Leader mondial des solutions de paiements dans le monde du travail, Edenred annonce l'acquisition de la société Easy Welfare, premier opérateur de plateformes d'engagement des salariés en Italie. Edenred capitalise sur sa position de leader du marché italien des avantages aux salariés pour accélérer le développement de cette offre en plein essor. Edenred répond ainsi au besoin croissant des entreprises d'améliorer la fidélité, la motivation et le pouvoir d'achat de leurs salariés en leur offrant de multiples avantages via des solutions digitales simples et flexibles.

Edenred acquiert la totalité des parts de la société Easy Welfare, premier fournisseur italien de plateformes d'engagement des salariés avec plus de 600 000 utilisateurs. Opérant depuis 2006, Easy Welfare a généré un chiffre d'affaires de 11 millions d'euros en 2018.

Leader du marché italien des avantages aux salariés, grâce notamment à son programme Ticket Restaurant, Edenred Italie renforce le développement de son offre Welfare sur le segment en pleine croissance des plateformes d'engagement des salariés. Le Groupe pourra notamment capitaliser sur sa plateforme digitale Flexible Benefits, qui allie simplicité d'usage pour les entreprises comme pour les salariés, et large choix de services disponibles.

Les plateformes d'engagement des salariés sont des outils digitaux qui permettent aux entreprises d'offrir à leurs collaborateurs, de manière simple et flexible, de multiples avantages comme des offres promotionnelles auprès d'un réseau d'e-commerçants, des cartes cadeaux ou la prise en charge par l'employeur de dépenses personnelles telles que la garde d'enfants. Elles visent à améliorer la fidélité, la motivation et le pouvoir d'achat des salariés. Ce marché offre des perspectives intéressantes, étant encore peu pénétré et en expansion avec un nombre croissant d'entreprises clientes cherchant à renforcer l'engagement de leurs collaborateurs.

Le Groupe s'est déjà positionné sur ce segment dans d'autre pays européens tels que la France à travers son offre ProwebCE, le Royaume-Uni avec Edenred Savings et en République Tchèque avec Benefity cafe. Plus récemment, Edenred est entré sur le marché belge des plateformes d'engagement des salariés via l'acquisition de Merits & Benefits et Ekivita. Edenred entend capter les opportunités de ce segment de marché adjacent à son activité existante d'Avantages aux salariés en bénéficiant de l'agilité et de l'efficacité de sa plateforme technologique mondiale, de son savoir-faire unique, et de sa capacité à effectuer des investissements ciblés créateurs de valeur.

Grâce à cette opération, les salariés utilisateurs de la solution Easy Welfare auront désormais accès au plus important réseau d'acceptation italien, composé de plus de 20 000

