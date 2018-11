Edenred : acquisition dans les cartes-carburant outre-Manche

27/11/2018 | 08:46

Edenred annonce avoir signé l'acquisition de 80% du capital de The Right Fuelcard Company (TRFC), quatrième gestionnaire de cartes-carburant au Royaume Uni, et 'prend ainsi position sur un marché majeur des cartes-essence en Europe'.



TRFC propose à 27.000 entreprises clientes d'optimiser leur gestion de flotte et permet à 150.000 porteurs de cartes de s'approvisionner auprès de 90% des stations-services britanniques. Il générera en 2018 un EBITDA estimé à plus de 11 millions de livres sterling.



L'opération, qui représentera un décaissement d'environ 95 millions de livres, sera relutive sur l'EBIT et le résultat net part du groupe dès 2019. Son closing, attendu début 2019, reste soumis à l'approbation de l'autorité de la concurrence du Royaume Uni.



