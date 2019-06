Communiqué de presse

18 juin 2019

EDENRED ANNONCE SON OFFRE D'ACCOMPAGNEMENT DE LA MOBILITÉ DOMICILE-TRAVAIL : LE TICKET MOBILITÉ®

Le nouveau dispositif social d'accompagnement des trajets domicile-travail transpose, dans le secteur de la mobilité, le modèle vertueux du titre-restaurant. Fort du succès de sa solution Ticket Restaurant®, Edenred accompagnera ses clients et leurs salariés dans la mise en œuvre de ce dispositif (titre-mobilité) via le lancement d'une nouvelle solution, Ticket Mobilité®.

Un dispositif innovant fondé sur le dialogue social, à l'image de Ticket Restaurant®

Après l'examen du projet de loi d'orientation des mobilités en première lecture, Edenred salue l'adoption consensuelle d'un nouveau dispositif social dédié à la prise en charge des frais liés aux déplacements entre le domicile et le travail, prenant la forme d'un forfait mobilité durable, avec son corollaire, le titre-mobilité.

Ces outils issus du dialogue social ont vocation à apporter des solutions à la fois inclusives et incitatives aux enjeux de pouvoir d'achat et de qualité de vie au travail, auxquels font face la grande majorité des salariés français. L'adoption du titre-mobilité, directement inspiré du cadre vertueux du titre-restaurant, témoigne de la pertinence et de la robustesse des solutions de paiement permettant de cibler les dépenses et de garantir la simplification et la traçabilité des flux de paiements.

Compagnon de tous les jours du monde du travail, Edenred s'engagera aux côtés des employeurs pour assurer le succès du déploiement de ces dispositifs d'accompagnement des salariés, en mettant à profit son expérience dans l'animation du dialogue social, tant dans le secteur public que dans le secteur privé.

Ticket Mobilité®, à la croisée des Avantages aux salariés et des Solutions de mobilité professionnelle

Acteur impliqué dans la mobilité en tant que service (« MaaS »), Edenred s'appuie sur sa position de leader mondial des solutions de paiements dans le monde du travail pour développer Ticket Mobilité® qui se situe à la croisée de ses deux principales lignes de métier : les Avantages aux salariés et les Solutions de mobilité professionnelle.

Fort de son expertise sur ces deux marchés, illustrée notamment par le succès de Ticket Restaurant en France et la commercialisation de Mobility, une offre de mobilité de même type en Belgique, Edenred dispose d'une plateforme technologique qui a fait ses preuves dans le déploiement de solutions digitales permettant d'effectuer des paiements filtrés et prépayés dans un réseau d'acceptation unique, comme devra l'être le titre-mobilité.

Edenred compte également capitaliser sur ses relations étroites avec les acteurs de la mobilité au sens large pour proposer une offre complète d'accompagnement, intégrant notamment

