Communiqué de presse 5 septembre 2018

EDENRED ANNONCE UN PARTENARIAT EXCLUSIF AVEC ITAÚ UNIBANCO AFIN D'ACCÉLÉRER SA CROISSANCE DANS LES AVANTAGES AUX SALARIÉS AU BRÉSIL

Edenred, le leader mondial des solutions transactionnelles au service des entreprises, des salariés et des commerçants, s'associe au Brésil avec Itaú Unibanco, la plus grande banque à capitaux privés brésilienne. Dans le cadre d'un partenariat exclusif1, Itaú Unibanco distribuera les solutions d'Avantages aux salariés d'Edenred au Brésil. Itaú Unibanco prendra également une part minoritaire dans Ticket Serviços, la filiale brésilienne d'Edenred dédiée aux Avantages aux salariés, connue sous la marque Ticket. Conjuguant le savoir-faire unique d'Edenred au portefeuille d'entreprises clientes et à la force de frappe commerciale d'Itaú Unibanco, ce partenariat vise à accélérer la croissance d'Edenred sur le marché à fort potentiel des avantages aux salariés au Brésil.

L'union de deux leaders…

Dotée de l'un des plus vastes réseaux d'agences bancaires, avec 4 400 agences à travers le Brésil, tout comme d'importants réseaux digitaux de distribution, Itaú Unibanco constitue un partenaire de choix pour Edenred. Itaú Unibanco dispose aussi d'une solide base de clients brésiliens, traitant avec plus d'un million d'entreprises2, dont un large portefeuille de PME.

Expert depuis près de 60 ans des avantages aux salariés et présent aujourd'hui dans 45 pays, Edenred est largement reconnu pour sa capacité d'innovation, tant en matière de conception de programmes que de technologies digitales. Au Brésil, où le Groupe est implanté depuis plus de 40 ans, Edenred connecte 130 000 entreprises clientes et 330 000 commerçants partenaires autour d'une large offre d'Avantages aux Salariés et de Solutions de mobilité professionnelle.

Les deux groupes, qui collaborent ensemble de longue date, ont tous deux démontré au cours des dernières années leur capacité à constamment innover et à significativement développer leur offre digitale.

… pour accélérer les perspectives de croissance sur un marché à fort potentiel

Le marché brésilien des avantages aux salariés représente un potentiel de développement significatif. Il concerne plus de 50 millions de salariés et affiche un solide taux de croissance3 annuel moyen, supérieur à 10 % au cours des dix dernières années. Il devrait bénéficier à

1 Partenariat exclusif dans le cadre duquel Itaú Unibanco n'est pas autorisée à distribuer des solutions d'avantages aux salariés autres que celles proposées par Edenred

2 Dont 1 million d'entreprises clientes via la banque en ligne

3 Croissance du volume d'émission

l'avenir de la reprise macro-économique au Brésil et de la poursuite de la formalisation du marché de l'emploi.

Edenred se fixe pour objectif de surperformer le marché brésilien des avantages aux salariés dans les années à venir. En particulier, le Groupe compte accroître sensiblement le taux de pénétration de ses solutions auprès des entreprises de taille moyenne, segment sur lequel Itaú Unibanco dispose d'atouts commerciaux importants. Edenred espère également créer des sources de revenus complémentaires en étendant son offre de solutions liées à l'alimentation et la restauration à d'autres formes d'avantages aux salariés telles que le bien-être et la forme, la santé ou encore les avances sur salaire.

Itaú Unibanco, partenaire stratégique à long terme de Ticket Serviços

Dans le cadre de ce partenariat exclusif, Itaú Unibanco percevra des commissions pour l'acquisition de nouveaux clients via son réseau bancaire.

Cette alliance commerciale sera renforcée par l'entrée d'Itaú Unibanco au capital de Ticket Serviços, à hauteur de 11 %. Edenred restera dans la durée l'actionnaire majoritaire de Ticket Serviços, tout en laissant à Itaú Unibanco la possibilité d'accroître progressivement sa participation minoritaire.

L'opération aura un effet relutif sur l'EBITDA d'Edenred dès la première année suivant le closing.

Elle reste soumise à l'approbation des autorités compétentes, à savoir l'autorité de la concurrence brésilienne (CADE) et la Banque centrale brésilienne (BACEN).

Bertrand Dumazy, Président-directeur général d'Edenred, a déclaré : « Je me réjouis de voir Edenred unir ses forces avec celles d'Itaú Unibanco, la plus grande banque à capitaux privés du Brésil, leader de la digitalisation dans son secteur. Ce partenariat stratégique s'appuie sur une forte complémentarité culturelle et plus de vingt ans de collaboration respectueuse entre nos équipes. Il constitue une opportunité unique d'accélérer notre croissance sur un vaste marché à fort potentiel. Avec le soutien d'Itaú Unibanco, nous avons pour objectif de surperformer le marché brésilien des avantages aux salariés au cours des prochaines années.

En effet, ce nouveau canal de distribution viendra renforcer nos process de vente actuels. De plus, nous poursuivons l'ambition commune d'étoffer notre offre commerciale par le lancement de produits innovants. »

« Nous sommes ravis de conclure ce partenariat avec Edenred et sa filiale brésilienne d'avantages aux salariés, Ticket Serviços. En nous alliant au meilleur, nous garantissons l'excellence à nos clients », indique Candido Bracher, Directeur général d'Itaú Unibanco.« Ce partenariat revêt un caractère stratégique car nous n'étions pas présents sur le marché des avantages aux salariés. Nous sommes désormais en mesure d'offrir aux entreprises clientes un éventail de services encore plus complet », ajoute-t-il.

Itaú Unibanco est l'établissement financier privé le plus important du Brésil et l'un des plus importants au monde avec des actifs s'élevant à plus de 1.5 trillion de réal brésiliens à fin juin 2018, près de 99 900 employés, près de 4 400 agences à travers le Brésil, des activités importantes en Amérique latine et une présence aux Etats-Unis, en Europe, en Asie et au Moyen Orient. Avec une stratégie spécifique par activité, Itaú Unibanco est un acteur majeur tant sur le marché brésilien que dans le reste du monde, opérant dans tous les secteurs de l'économie. Leader dans plusieurs d'entre eux, Itaú Unibanco est reconnue pour ses succès, sa solidité financière et sa performance.

La banque s'est introduite en bourse en 1944, et ses actions aujourd'hui sont cotées sur le B3 et le NYSE, avec une capitalisation boursière, à fin juin 2018, de 260,6 milliards de réal brésiliens.

Edenred est le leader mondial des solutions transactionnelles au service des entreprises, des salariés et des commerçants, avec un volume d'affaires de plus de 26 milliards d'euros en 2017, dont 78 % sous format digital. Que ce soit par mobile, sur des plateformes en ligne, par carte ou via un titre-papier, ses solutions permettent d'accorder du pouvoir d'achat supplémentaire aux salariés, d'optimiser les dépenses des entreprises et d'apporter du volume d'affaires additionnel aux commerçants partenaires du Groupe.

L'offre d'Edenred se répartit autour de trois lignes de métiers :

 Avantages aux salariés (Ticket Restaurant®, Ticket Alimentación, Ticket Plus, Nutrisavings…),

 Solutions de mobilité professionnelle (Ticket Log, Ticket Car, UTA, Empresarial…),

 Solutions complémentaires : Paiement inter-entreprises (Edenred Corporate Payment), Motivation et récompenses (Ticket Compliments, Ticket Kadéos) et Programmes sociaux publics.

Le Groupe connecte ainsi un réseau unique de 44 millions de salariés, 770 000 entreprises ou collectivités et 1,5 million de commerçants.

Coté à la Bourse de Paris au sein de l'indice CAC Next 20, Edenred est présent dans 45 pays avec près de 8 000 collaborateurs.

