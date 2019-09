Edenred : annonce une acquisition en Lituanie

25/09/2019 | 09:17

Edenred annonce ce matin la prise de contrôle de la société lituanienne EBV Finance, 'spécialisée dans la récupération de taxes pour les sociétés de transport européennes', un marché estimé à près de quatre milliards d'euros. Le montant de l'opération n'a pas été précisé.



Dans le détail, le groupe apportera à EBV Finance les actifs de sa filiale danoise donnant dans le même métier, Nikosax, et détiendra in fine 60% d'EBV Finance.



'Depuis 2015, EBV Finance propose aux sociétés de transport européennes des services de récupération de TVA et de droits d'accise relatifs à certains frais, tels que le carburant ou le péage', explique Edenred, qui estime que le CA cumulé d'EBV Finance et de Nikosax sera en 2019 d'environ 13 millions d'euros.





