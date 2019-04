Edenred : bien orienté avec l'aide d'un broker

04/04/2019 | 14:11

Edenred prend 1,2% avec le soutien de propos de Barclays, qui reste à 'surpondérer' et rehausse son objectif de cours de 37,5 à 45 euros, cible qui est fonction notamment 'de profits plus élevés et d'une génération de trésorerie plus forte que prévu'.



'L'action semble indéniablement chère, mais la croissance reste toujours forte', souligne le broker, qui s'attend encore à ce que le groupe réalise une croissance organique de l'ordre de 12% de ses revenus opérationnels au premier trimestre.



'Nous continuons d'apprécier le profil de croissance de revenus unique d'Edenred, tiré par le redressement du marché, des gains de pénétration et de nouvelles offres de produits', poursuit-il, pointant aussi une forte génération de cash et une croissance des dividendes.



