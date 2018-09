Edenred conclut un partenariat exclusif avec la banque brésilienne Itaú Unibanco

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Edenred a fait part mercredi matin de la conclusion d'un accord exclusif avec Itaú Unibanco, la deuxième banque du Brésil, pour la distribution d'avantages aux salariés au Brésil.

Dans le cadre de ce partenariat, Itaú Unibanco distribuera sur le marché brésilien les solutions d'avantages aux salariés d'Edenred et percevra des commissions pour l'acquisition de nouveaux clients via son réseau bancaire, qui compte 4.400 agences dans le pays.

Cette alliance commerciale sera renforcée par l'entrée d'Itaú Unibanco au capital de Ticket Serviços, la filiale locale d'Edenred dédiée aux avantages salariés. Dans un premier temps, la banque détiendra 11% de Ticket Serviços, avec la possibilité d'accroître progressivement sa participation, tout en laissant le rôle d'actionnaire majoritaire à Edenred.

L'opération aura un effet relutif sur l'Ebitda d'Edenred dès la première année suivant sa finalisation, qui reste soumise à l'approbation de l'autorité de la concurrence brésilienne (CADE) et de la Banque centrale brésilienne (BACEN). L'accroissement d'activité ainsi généré au Brésil devrait représenter un point supplémentaire pour le taux de croissance organique du groupe au niveau mondial.

Dans son communiqué, Edenred met en avant son ambition "de surperformer le marché brésilien des avantages aux salariés dans les années à venir", notamment en accroissant le taux de pénétration de ses solutions auprès des entreprises de taille moyenne et en créant des sources de revenus complémentaires via d'autres formes d'avantages aux salariés telles que le bien-être et la forme, la santé ou encore les avances sur salaire. Le groupe souligne que le marché brésilien représente aujourd'hui plus de 50 millions de salariés et affiche depuis dix ans un taux de croissance annuel moyen supérieur à 10%. Il devrait bénéficier à l'avenir de la reprise macro-économique au Brésil et de la poursuite de la formalisation du marché de l'emploi, indique le groupe français.

-Guillaume Bayre, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 93 ; gbayre@agefi.fr ed: VLV

Agefi-Dow Jones The financial newswire