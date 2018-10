Edenred : consolide sa position sur le marché du péage en Europe

Communiqué de presse 18 octobre 2018

EDENRED CONSOLIDE SA POSITION SUR LE MARCHE DU PEAGE EN EUROPE

Edenred, le leader mondial des solutions transactionnelles au service des entreprises, des salariés et des commerçants, annonce que sa filiale UTA a signé l'acquisition du portefeuille client Road Account auprès de la société AirPlus. Filiale du groupe Lufthansa, AirPlus distribue sous la marque Road Account des solutions de paiement de péage à destination des entreprises. Cette acquisition permet à UTA d'élargir sa clientèle sur le marché dynamique du péage européen et lui ouvre des opportunités de vente de services additionnels.

Le marché européen du péage pour les entreprises est en pleine expansion, particulièrement en Allemagne, le plus important d'Europe, où l'extension récente du péage à l'ensemble des routes fédérales a plus que doublé la taille du réseau routier payant pour les poids lourds. Représentant un volume collecté de 4,8 milliards d'euros en 2017, le marché allemand du péage pourrait ainsi atteindre 7 milliards d'euros d'ici 20221.

Deuxième acteur pan-européen spécialisé dans les cartes-carburant multi-enseignes, les solutions de péage et les solutions de maintenance, UTA a réalisé en 2017 plus de 40% de son chiffre d'affaires en distribuant des services à valeur ajoutée comme le péage. En acquérant le portefeuille clients Road Account, UTA consolide ainsi sa position sur ce marché en pleine croissance. Créée en 2007, l'activité d'AirPlus, avec 2 500 clients directs principalement situés en Allemagne, ainsi qu'un large réseau de revendeurs en Europe de l'Est, a généré un chiffre d'affaires opérationnel de plus de 4 millions d'euros en 2017.

Au-delà des solutions actuellement distribuées par Road Account, les clients de cette dernière se verront proposer l'accès aux solutions intégrées et pan-européennes d'UTA pour payer les frais d'essence, de péage et de maintenance à travers un réseau de près de 60 000 points d'acceptation situés dans 40 pays européens.

Le closing de l'opération, soumis à l'approbation des autorités de la concurrence allemande et autrichienne et du Conseil d'administration de Lufthansa, est attendu pour fin décembre. La migration des clients sera réalisée durant le premier semestre 2019. Cette acquisition sera immédiatement relutive sur le résulat net part du groupe d'Edenred.

« Cette acquisition illustre la capacité d'Edenred à consolider le marché des solutions de mobilité professionnelle en Europe, encore largement fragmenté et offrant de larges perspectives de croissance », a déclaré Antoine Dumurgier, Directeur général Solutions de mobilité professionnelle d'Edenred.

1 Prévisions du Ministère des transports allemand

Edenred est le leader mondial des solutions transactionnelles au service des entreprises, des salariés et des commerçants, avec un volume d'affaires de plus de 26 milliards d'euros en 2017, dont 78% sous format digital. Que ce soit par mobile, sur des plateformes en ligne, par carte ou via un titre-papier, ses solutions permettent d'accorder du pouvoir d'achat supplémentaire aux salariés, d'optimiser les dépenses des entreprises et d'apporter du volume d'affaires additionnel aux commerçants partenaires du Groupe.

L'offre d'Edenred se répartit autour de trois lignes de métiers :

 Avantages aux salariés (Ticket Restaurant®, Ticket Alimentación, Ticket Plus, Nutrisavings…),

 Solutions de mobilité professionnelle (Ticket Log, Ticket Car, UTA, Empresarial…)

 Solutions complémentaires : Paiement inter-entreprises (Edenred Corporate Payment), Motivation et récompenses (Ticket Compliments, Ticket Kadéos) et Programmes sociaux publics.

Le Groupe connecte ainsi un réseau unique de 44 millions de salariés, 770 000 entreprises ou collectivités et 1,5 million de commerçants.

Coté à la Bourse de Paris au sein de l'indice CAC Next 20, Edenred est présent dans 45 pays avec près de 8 000 collaborateurs.

