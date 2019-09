Edenred : continue d'enrichir son offre de solutions de mobilité professionnelle en Europe

Communiqué de presse

25 septembre 2019

EDENRED CONTINUE D'ENRICHIR SON OFFRE DE SOLUTIONS DE MOBILITE PROFESSIONNELLE EN EUROPE

Edenred, leader mondial des solutions de paiements dans le monde du travail, annonce avoir signé un accord visant à acquérir EBV Finance, une société lituanienne spécialisée dans la récupération de taxes pour les sociétés de transport européennes. Le Groupe renforce ainsi significativement sa position dans cette activité et enrichit son offre de services à valeur ajoutée pour les entreprises de transport international en Europe.

Dans le cadre du développement de ses Solutions de mobilité professionnelle en Europe, Edenred signe un accord visant à acquérir EBV Finance, entreprise spécialisée dans la récupération de taxes pour les sociétés de transport en Europe. Le Groupe apportera à EBV Finance les actifs de Nikosax, sa filiale danoise spécialisée dans le même métier qu'EBV Finance. A l'issue de l'opération, Edenred détiendra 60% de l'ensemble combiné1.

Depuis 2015, EBV Finance propose aux sociétés de transport européennes des services de récupération de TVA et de droits d'accise2 relatifs à certains frais, tels que le carburant ou le péage. Ces services ont vocation à simplifier la gestion et à améliorer la rentabilité de ces entreprises de transport. EBV Finance permet ainsi à ses 1 500 clients, principalement situés en Europe de l'Est et du Nord, de demander le remboursement de ces taxes dans 31 pays européens. EBV Finance enregistre depuis plusieurs années une croissance profitable à deux chiffres. En 2019, EBV Finance et Nikosax devraient générer ensemble un chiffre d'affaires de l'ordre de 13 millions d'euros.

Le marché européen de la récupération de taxes pour les sociétés de transport représente un volume d'affaires de près de 4 milliards d'euros3, dont plus de la moitié est gérée par des entreprises spécialisées comme EBV Finance et Nikosax. Ce marché devrait continuer à croître de façon soutenue au cours des prochaines années, porté notamment par une tendance à externaliser davantage ce type d'opérations. Déjà présent sur ce marché depuis 2015 à travers UTA et sa filiale Nikosax, Edenred renforce significativement sa position avec l'intégration d'EBV Finance.

Avec cette opération, Edenred bénéficiera non seulement d'effets d'échelle et de synergies opérationnelles mais aussi du savoir-faire et du positionnement d'EBV Finance sur un marché porteur. De son côté, EBV Finance pourra tirer profit de la présence d'Edenred sur l'ensemble du territoire européen et de son large portefeuille de clientèle dans cette zone.

A l'issue de l'opération, Edenred détiendra 60% du capital d'EBV Finance et l'actionnaire actuel - EBV Group - en conservera 40%. Les comptes de cette nouvelle entité seront consolidés par intégration globale à la date de finalisation de l'opération. Le droit d'accise est une taxe indirecte sur la vente ou l'utilisation de certains produits tels que le carburant. Source : Ptolemus Consulting, 2014

