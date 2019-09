Edenred : contrat avec Itaú Unibanco finalisé

02/09/2019 | 09:13

Edenred annonce avoir finalisé le contrat de partenariat exclusif entre Ticket Serviços, sa filiale dédiée aux avantages aux salariés au Brésil, et Itaú Unibanco, la plus grande banque à capitaux privés brésilienne.



Suite aux approbations préalables nécessaires de la banque centrale brésilienne et des autorités de la concurrence, ce contrat a pu être finalisé conformément à l'accord signé et annoncé le 5 septembre 2018.



Désormais, Itaú Unibanco distribuera de manière exclusive les solutions d'avantages aux salariés d'Edenred au Brésil, venant renforcer ses processus de vente existants et accélérer localement sa croissance sur le marché à fort potentiel des avantages aux salariés.



