Edenred : croissance de 14,1% du revenu trimestriel

18/04/2019 | 08:15

Edenred affiche au premier trimestre 2019 un revenu total de 383 millions d'euros, en progression de 14,1% en données comparables et de 15,3% en publié (avec des effets de périmètre positifs, des effets de change défavorables et un impact négatif du Venezuela).



Le chiffre d'affaires opérationnel atteint 369 millions sur les trois premiers mois de 2019, en progression de 14,2% en données comparables et de 15,6% en publié, portée par une croissance à deux chiffres dans toutes les lignes de métiers et zones géographiques.



'Nous intégrons également ce trimestre plusieurs acquisitions ciblées et prometteuses. Ce bon début d'année nous rend confiants pour la suite de l'exercice', souligne le PDG du groupe de titres de services prépayés, Bertrand Dumazy.



