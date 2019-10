Edenred : croissance de 18,1% du CA à neuf mois

18/10/2019 | 07:45

Edenred affiche un revenu total de 1.170 millions d'euros pour les neuf premiers mois de 2019, en progression de 18,1%, avec des effets de périmètre de +5%, des effets de change de -1,2% et une croissance en données comparables de 14,3%.



Au titre du troisième trimestre, le groupe de titres de services prépayés enregistre un revenu total de 393 millions d'euros, en hausse de 20,7% en données publiées, intégrant une croissance en données comparables de 13,8%.



Edenred confirme pour l'exercice en cours son objectif d'atteindre un EBIT compris entre 520 et 550 millions d'euros et ses objectifs annuels à moyen terme, dont une croissance organique de l'EBIT opérationnel supérieure à 9%.



