Communiqué de presse

10 juin 2020

Edenred émet avec succès un emprunt obligataire de 600 millions d’euros

Edenred annonce aujourd’hui le succès d’une émission obligataire pour un montant de 600 millions d’euros, d’une durée de 9 ans (échéance : 18 juin 2029), assortie d’un coupon de 1,375%.

Cet emprunt obligataire permet au Groupe de renforcer ses ressources financières et d’allonger la maturité moyenne de sa dette dans des conditions favorables. Edenred affectera le produit net de l’émission de cet emprunt obligataire aux besoins généraux de l’entreprise, ainsi qu’au refinancement de l’obligation de 250 millions d’euros (coupon de 2,625%) arrivant à échéance fin octobre 2020.

Sursouscrite plus de 2 fois avec une demande totale supérieure à 1,2 milliard d’euros, cette émission a été placée auprès d’une base diversifiée d’investisseurs institutionnels internationaux.

Le succès de cette opération reflète la confiance du marché dans la qualité du crédit du Groupe, dont la notation « Strong Investment Grade » (BBB+/A-2 Outlook stable) a été renouvelée en mai dernier par l’agence Standard & Poor’s.

Patrick Bataillard, Directeur Général Finances, a commenté : « Par le montant levé, la durée de l’emprunt et les conditions obtenues, le succès de cette émission témoigne à nouveau de la confiance des investisseurs dans la solidité du modèle d’Edenred et de ses perspectives. Cette opération s’inscrit dans le cadre de la gestion active de nos ressources financières visant à sécuriser nos moyens de financement dans la durée tout en optimisant notre coût de la dette et en nous donnant toute la flexibilité requise dans la mise en oeuvre de notre plan stratégique Next Frontier. »

Barclays, Crédit Agricole CIB, Société Générale CIB sont coordinateurs globaux et chefs de file actifs. BNP Paribas, Citi, Commerzbank, HSBC et J.P. Morgan ont également agi en qualité de chefs de file actifs.

▬▬

Edenred est la plateforme de services et de paiements qui accompagne au quotidien les acteurs du monde du travail. Elle connecte, dans 46 pays, 50 millions de salariés utilisateurs à 2 millions de commerçants partenaires au travers de plus de 850 000 entreprises clientes.

Edenred propose des solutions de paiement à usages spécifiques dédiées à l’alimentation (titres-restaurant), à la mobilité (cartes-carburant, titres mobilité), à la motivation (titres-cadeaux, plateformes d’engagement des collaborateurs), et aux paiements professionnels (cartes virtuelles). Ces solutions améliorent le bien-être et le pouvoir d’achat des salariés, renforcent l’attractivité et l’efficacité des entreprises, et vitalisent l’emploi et l’économie locale.

Les 10 000 collaborateurs d’Edenred s’engagent au quotidien pour faire du monde du travail un monde connecté plus simple, plus sûr et plus efficace.

En 2019, grâce à ses actifs technologiques globaux, le Groupe a géré un volume d’affaires de 31 milliards d’euros réalisé principalement via applications mobiles, plateformes en ligne et cartes.

Coté sur Euronext Paris, Edenred fait partie des indices CAC Next 20, FTSE4Good, DJSI Europe et MSCI Europe.

Pour plus d’informations : www.edenred.com

Les marques et logos cités et utilisés dans ce communiqué sont des marques déposées par EDENRED S.A., ses filiales ou des tiers. Elles ne peuvent faire l'objet d'un usage commercial sans le consentement écrit de leur propriétaire.

En 2020, Edenred fête son dixième anniversaire.

▬▬

