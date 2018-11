Communiqué de presse 27 novembre 2018

EDENRED ENTRE SUR LE MARCHÉ DES SOLUTIONS DE MOBILITÉ PROFESSIONNELLE AU ROYAUME-UNI, L'UN DES PLUS IMPORTANTS EN EUROPE

Edenred, le leader mondial des solutions transactionnelles au service des entreprises, des salariés et des commerçants, annonce ce jour avoir signé l'acquisition de 80% du capital du groupe The Right Fuelcard Company (TRFC), quatrième gestionnaire de cartes-carburant au Royaume-Uni. En étendant sa présence au marché britannique, l'un des plus importants en Europe1, Edenred renforce sa position d'acteur mondial des solutions de mobilité professionnelle, en ligne avec sa stratégie Fast Forward.

Edenred prend position sur un marché majeur des cartes-essence en Europe en acquérant le groupe TRFC, qui propose à 27 000 entreprises clientes d'optimiser leur gestion de flotte de véhicules lourds et légers au Royaume-Uni. Ses 150 000 porteurs de cartes peuvent s'approvisionner auprès de 90% des stations-services britanniques via des cartes monomarques, telles que les cartes euroShell ou BP Plus, ou via des cartes multimarques, qui donnent notamment accès aux distributeurs indépendants et aux supermarchés. Présent à Leeds et Glasgow, le groupe TRFC générera en 2018 un EBITDA estimé à plus de 11 millions de livres sterling.

Chaque année, plus de 19 milliards de litres de carburant sont consommés par les entreprises pour leurs flottes de véhicules au Royaume-Uni, ce qui en fait l'un des principaux marchés européens avec l'Allemagne et la France. Cette opération constitue une nouvelle étape importante pour Edenred, qui complète ainsi sa couverture géographique en matière de solutions de mobilité professionnelle en Europe.

L'acquisition de 80% du capital du groupe TRFC auprès de Rontec et du groupe Bayford2 représentera un décaissement d'environ 95 millions de livres sterling. L'opération sera relutive sur l'EBIT et le résultat net part du Groupe dès 2019. Son closing, attendu début 2019, reste soumis à l'approbation de l'autorité de la concurrence du Royaume-Uni.

« Nous nous réjouissons de cette opération qui permet à Edenred de poursuivre son expansion dans le domaine des solutions de mobilité professionnelle en prenant directement une place de choix sur l'un des plus importants marchés d'Europe. L'acquisition de The Right Fuelcard Company, à l'expertise reconnue et aux positions bien établies, nous ouvre des perspectives

1 En Europe, le Royaume- Uni représente le premier marché de cartes carburant, et le troisième marché en volume de carburant consommé par les entreprises.

2 A l'issue de l'opération, Rontec, acteur spécialisé dans la gestion de stations-services, et le groupe Bayford, acteur spécialisé dans la distribution de carburant au Royaume-Uni, détiendront respectivement 10% du capital du groupe TRFC.

de croissance prometteuses et profitables », a déclaré Antoine Dumurgier, Directeur général Solutions de mobilité professionnelle d'Edenred.

« Nous sommes ravis de rejoindre Edenred, un groupe mondial en forte croissance qui a su rapidement devenir un acteur de premier plan dans le secteur de la mobilité professionnelle. Son avance en matière d'innovation et de technologie, associée au savoir-faire de nos équipes, permettront d'accélérer le développement de TRFC sur le marché britannique », a ajouté Adam Walsh, Directeur Général de The Right Fuel Card Company.

