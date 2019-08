Communiqué de presse

20 août 2019

Edenred équipe en cartes restaurant les 2000 journalistes invités au sommet du G7 à Biarritz

Edenred, leader mondial des solutions de paiements dans le monde du travail, a été choisi par l'organisation du G7 pour coopérer, en tant que mécène, à l'organisation du Sommet du G7 de Biarritz, qui se tiendra du 24 au 26 août 2019. Environ 2000 journalistes français et internationaux couvrant l'évènement recevront une carte restaurant Edenred conçue, réalisée et financée par le Groupe afin de leur permettre de se restaurer sur place.

Inspirée du programme Ticket Restaurant Edenred, la carte Edenred développée pour le G7 et préchargée sera utilisable en soirée, auprès des restaurateurs locaux afiliés au réseau Edenred. Une manière pour l'organisation du G7 d'ancrer le Sommet dans le tissu local et de permettre aux journalistes du monde entier et aux participants au Sommet de profiter de l'offre gastronomique du Pays basque.

La sécurité du dispositif est assurée par Edenred qui veille au respect du bon fléchage des dépenses à travers sa plateforme technologique globale, comme cela est déjà le cas pour Ticket Restaurant et les autres solutions commercialisées par le Groupe (titres-cadeaux, cartes- essence ou encore cartes virtuelles).

Pour les journalistes, ce dispositif exclusif offre une grande liberté de choix, réduisant ainsi le gaspillage alimentaire, dans l'esprit des engagements pris par la présidence française du G7 pour sa certification au titre de la norme ISO 20121. Dans cette même logique et afin de respecter au mieux l'environnement, les cartes seront recyclées après avoir été récupérées à l'issue du Sommet.

Tout au long du Sommet, Edenred aura par ailleurs l'occasion de présenter, dans l'espace mettant en exergue les solutions mises en place pour faire du Sommet du G7 un événement éco-responsable, ses engagements sociétaux, notamment en matière de promotion de l'alimentation équilibrée.

La convention de mécénat entre Edenred et le ministère de l'Europe et des Affaires Étrangères illustre ainsi la volonté de proposer des solutions sécurisées, innovantes et exemplaires d'un point de vue social et environnemental aux différentes parties-prenantes du Sommet de Biarritz.

Bertrand Dumazy, Président-directeur général d'Edenred, a déclaré : « Le Sommet de Biarritz constituera le moment décisif de la présidence française du G7 et nous savons combien les équipes chargées de l'organisation sont attachées à faire de cet événement une formidable

