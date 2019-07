Edenred : hausse de 18% du résultat net au 1er semestre

23/07/2019 | 07:57

Edenred publie au titre de son premier semestre 2019 un résultat net part du groupe en progression de 17,9%, à 146 millions d'euros, et un EBITDA en hausse de 14,6% en données comparables et de 23% en données publiées, à 310 millions.



Le revenu total du groupe de services prépayés s'inscrit en hausse de 14,6% en données comparables et de 16,8% en données publiées, à 777 millions d'euros, dont un chiffre d'affaires opérationnel en croissance de 14,4% (contre un objectif annuel supérieur à 7%).



Confiant dans ses perspectives pour la seconde partie de l'exercice, Edenred attend un EBIT record compris entre 520 et 550 millions d'euros pour l'ensemble de l'année 2019, contre 461 millions en 2018.



