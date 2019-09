Edenred : lancement d'une émission d'OCEANEs 2024

03/09/2019 | 08:13

Le groupe de titres de services prépayés Edenred annonce le lancement d'une émission d'OCEANEs à échéance 2024 par voie de placement auprès d'investisseurs qualifiés uniquement, pour un montant nominal maximal de 500 millions d'euros.



La valeur nominale unitaire des obligations fera apparaître une prime comprise entre 35% et 40% par rapport au cours de référence de l'action Edenred sur Euronext à Paris. Elles seront émises avec un prix d'émission compris entre 105,5% et 108,0% de leur valeur nominale.



La fixation des modalités définitives des obligations est prévue ce jour et le règlement-livraison des obligations le 6 septembre. Le produit net de l'émission sera utilisé pour les besoins généraux, notamment le financement d'éventuelles opérations de croissance externe.



