Edenred : nomination d'une directrice de la communication

16/07/2019 | 08:09

Edenred annonce la nomination de Marie-Laurence Bouchon comme directrice de la communication et membre du comité exécutif. Basée à Paris, elle rapporte au PDG Bertrand Dumazy et a en charge la communication, à la fois interne et externe, du groupe.



Avant de rejoindre le groupe de solutions de paiements dans le monde du travail, Marie-Laurence Bouchon était directrice de la communication du réassureur Scor depuis 2014. En 2016, elle a été nommée administratrice des sociétés Gutenberg Technology et Humensis.



