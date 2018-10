Edenred : partenariat avec le Crédit Mutuel

08/10/2018 | 09:45

Edenred annonce qu'à compter de ce 8 octobre, les conseillers du Crédit Mutuel et de sa filiale, le CIC, commercialiseront sa carte Ticket Restaurant, partenariat qui permettra à Edenred d'accélérer sa croissance sur le marché français.



Destiné aux clients du Crédit Mutuel et du CIC, ce nouveau service s'appuie sur près de 5.000 points de vente en France, représentant 13,5% du marché français, et sur des relations entretenues par les conseillers des réseaux avec les entreprises dans les territoires.



Ainsi, 60.000 cartes supplémentaires migreront prochainement sur la plateforme technologique d'Edenred. Elles viendront s'ajouter aux 600.000 cartes Ticket Restaurant déjà adoptées par les salariés, acceptées par 200.000 restaurateurs et commerçants.



