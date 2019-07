Edenred : participation à la plateforme Le Swave

10/07/2019 | 08:08

Edenred annonce s'associer au Swave, première plateforme française dédiée à l'innovation dans les services financiers, créée en 2017 à l'initiative de l'Etat français et opérée par l'agence de développement économique et d'innovation Paris&Co.



'Annoncé au cours de l'International Financial Forum de Paris Europlace le 9 juillet, ce partenariat s'inscrit dans le dispositif global d'open innovation mis en place par Edenred pour explorer les écosystèmes proches de son coeur de métier', explique le groupe.



Le Swave incube actuellement à La Défense plus de 45 start-ups et les connecte à un large écosystème de partenaires corporates, institutionnels et académiques. Il participe à différents roadshows internationaux et a noué des partenariats à l'étranger.



