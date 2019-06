Edenred : prise de participation dans Fuse Universal

26/06/2019 | 09:09

Edenred, via sa structure de venture capital Edenred Capital Partners, annonce prendre une participation minoritaire dans Fuse Universal, une plateforme technologique d'apprentissage dédiée au milieu professionnel.



'Plus de 130 clients utilisent sa plateforme 'mobile-first' nouvelle génération, notamment Spotify, Adidas, Scandic et Vodafone, ce qui représente des millions d'utilisateurs dans le monde entier', souligne le groupe de titres de services prépayés.



Cet investissement s'appuie sur l'expertise d'Edenred dans le monde du travail et ses relations uniques avec un réseau de 830.000 entreprises. Il contribuera au développement des activités de Fuse en Europe, en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique.



