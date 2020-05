Communiqué de presse

13 mai 2020

Edenred renforce sa position sur le marché brésilien avec l’acquisition des activités d’avantages aux salariés de Cooper Card

Edenred annonce l’acquisition du portefeuille de clients de Cooper Card au Brésil. Implantée depuis 2003 dans l’Etat du Paraná, Cooper Card y commercialise des avantages aux salariés dédiés à l’alimentation. Ce portefeuille crée une forte complémentarité géographique avec le portefeuille de clients existants d’Edenred et renforce sa position sur le marché des avantages aux salariés au Brésil.

Présent au Brésil depuis plus de 40 ans, Edenred contribue activement à la mise en œuvre du Programme d’Alimentation du Travailleur auprès des entreprises brésiliennes à travers son offre d’avantages aux salariés. Ce programme, institué en 1976 par le gouvernement brésilien, promeut une alimentation saine dans le but d’améliorer le bien-être et la productivité des salariés.

Avec l’acquisition du portefeuille de clients de Cooper Card, Edenred renforce son intégration dans le tissu économique de l’Etat du Paraná. Cet Etat de 11 millions d’habitants est l’un des plus peuplés et des plus dynamiques du pays, constituant un bassin d’emploi important. En 2019, l’activité d’avantages aux salariés de Cooper Card a généré un chiffre d’affaires de 25 millions de réals brésiliens.

Edenred, la plateforme de services et de paiements du monde du travail, connecte au Brésil 7 millions d’employés à 330 000 commerçants partenaires via plus de 130 000 entreprises clientes. Edenred Brésil a développé une offre intégralement digitale d’Avantages aux Salariés et de Solutions de mobilité professionnelle. Les 170 000 utilisateurs de Cooper Card bénéficieront de l’approche innovante développée par Edenred Brésil, notamment en matière de paiement mobile ou d’accès aux plateformes de livraison de repas comme Uber Eats et Rappi. Ces services sont déjà proposés aux utilisateurs de solutions Edenred dédiées à l’alimentation, telles que Ticket Alimentação et Ticket Restaurante.

Gilles Coccoli, Directeur général Amériques d’Edenred indique : « Chaque jour, Edenred permet à plusieurs millions de salariés brésiliens d’accéder facilement à une offre variée en matière d’alimentation et de mobilité, au moyen de solutions de paiement innovantes. Avec cette acquisition sur un marché encore sous-pénétré, nous renforçons notre présence auprès des entreprises de l’Etat du Paraná et contribuerons ainsi à l’amélioration du bien-être de leurs salariés. »

Cette opération reste soumise aux approbations de l’autorité de la concurrence brésilienne et de la Banque centrale brésilienne. Elle aura un impact positif sur le résultat net du Groupe dès la première année. Le portefeuille de clients acquis sera intégré à Ticket Serviços, la filiale brésilienne d’Edenred dédiée aux Avantages aux salariés.

▬▬

Edenred est la plateforme de services et de paiements qui accompagne au quotidien les acteurs du monde du travail. Elle connecte, dans 46 pays, 50 millions de salariés utilisateurs à 2 millions de commerçants partenaires au travers de plus de 850 000 entreprises clientes.

Edenred propose des solutions de paiement à usages spécifiques dédiées à l’alimentation (titres-restaurant), à la mobilité (cartes-carburant, titres mobilité), à la motivation (titres-cadeaux, plateformes d’engagement des collaborateurs), et aux paiements professionnels (cartes virtuelles). Ces solutions améliorent le bien-être et le pouvoir d’achat des salariés, renforcent l’attractivité et l’efficacité des entreprises, et vitalisent l’emploi et l’économie locale.

Les 10 000 collaborateurs d’Edenred s’engagent au quotidien pour faire du monde du travail un monde connecté plus simple, plus sûr et plus efficace.

En 2019, grâce à ses actifs technologiques globaux, le Groupe a géré un volume d’affaires de 31 milliards d’euros réalisé principalement via applications mobiles, plateformes en ligne et cartes.

Coté sur Euronext Paris, Edenred fait partie des indices CAC Next 20, FTSE4Good, DJSI Europe et MSCI Europe.

Pour plus d’informations : www.edenred.com

Les marques et logos cités et utilisés dans ce communiqué sont des marques déposées par EDENRED S.A., ses filiales ou des tiers. Elles ne peuvent faire l'objet d'un usage commercial sans le consentement écrit de leur propriétaire.

En 2020, Edenred fête son dixième anniversaire.

▬▬

