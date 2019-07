Communiqué de presse

9 juillet 2019

Edenred soutient la plateforme française d'innovation dédiée aux fintech « Le Swave »

Le groupe Edenred, leader mondial des solutions de paiements dans le monde du travail, s'associe au Swave, la première plateforme française dédiée à l'innovation dans les services financiers. Annoncé au cours de l'International Financial Forum de Paris Europlace le 9 juillet, ce partenariat s'inscrit dans le dispositif global d'open innovation mis en place par Edenred pour explorer les écosystèmes proches de son cœur de métier.

Créé en 2017 à l'initiative de l'Etat français et opéré par Paris&Co, l'agence de développement économique et d'innovation de Paris et de la métropole, Le Swave est un programme de soutien et de stimulation de l'innovation spécialisé dans les technologies numériques dédiées à la finance (domaines de la fintech, de l'insurtech et des paytech).

Il incube actuellement dans ses locaux à La Défense plus de 45 start-ups (comme Pledg ou Smile IS) et les connecte à un large écosystème de partenaires corporates, dont Edenred fait désormais partie, institutionnels et académiques (comme Europlace ou l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne et l'Ecole Polytechnique). Le Swave participe par ailleurs à différents roadshows internationaux et a noué des partenariats à l'étranger avec d'autres incubateurs spécialisés à Dubaï, Londres et Taïwan.

En tant que nouveau partenaire corporate, Edenred participera au comité de pilotage du Swave, à la définition des objectifs des prochains appels à projets, à la sélection des start-ups

accompagner ainsi qu'à l'élaboration de programmes de collaboration avec celles-ci. Le Groupe aura ainsi accès à la veille effectuée par les équipes du Swave, qui rencontrent plusieurs centaines de start-ups chaque année en France et dans le monde. Des projets pourront ensuite être réalisés avec les start-ups incubées autour du développement de solutions et de la résolution de « pain points » opérationnels.

Edenred entend également favoriser les échanges entre ses équipes et les start-ups du Swave pour permettre à ses collaborateurs d'acquérir une culture et des méthodes de travail nouvelles. Enfin, une plateforme de mise en relation avec les étudiants issus des formations partenaires du Swave permettra au Groupe de repérer de futurs talents.

Edenred est un fleuron de la fintech française, qu'il contribue aujourd'hui à faire rayonner dans les 46 pays où il est présent. Nous sommes ravis d'accueillir ce nouveau partenaire, dont la présence à l'international et l'expertise dans le domaine des solutions de paiements profiteront à la fois aux équipes du Swave en charge du sourcing et aux start-ups incubées. » a déclaré Edouard Plus, Directeur du Swave.

www.edenred.com | page 1/3