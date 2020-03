Edenred : un directeur général marketing et stratégie nommé

31/03/2020 | 10:33

Le groupe de titres de services prépayés Edenred annonce la nomination de Patrick Rouvillois comme directeur général marketing et stratégie, membre du comité exécutif. Il rapporte au PDG Bertrand Dumazy et sa nomination est effective au 31 mars.



Patrick Rouvillois sera en charge de piloter la stratégie, la transformation et l'innovation du groupe dans le cadre du plan Next Frontier (2019-2022). Avant de rejoindre Edenred, il était partner et directeur au Boston Consulting Group (BCG).



