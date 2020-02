EdiliziAcrobatica S p A : COMMUNIQUÉ DE PRESSE LES REVENUS DES VENTES ET DES PRESTATIONS 2019 AUGMENTENT DE PLUS DE 56 % POUR ATTEINDRE 39,2 MILLIONS D'EUROS

Gênes , 18 Février 2020 - Le Conseil d'Administration de EdiliziAcrobatica S.p.A. (la 'Société' ou EDAC'), société spécialisée dans les travaux de construction d'accès difficile grâce à ses techniques d'accès sur cordes, tels que la maintenance et la rénovation de bâtiments et autres structures architecturale, cotée sur le segment AIM Italia de la Bourse italienne (Ticker EDAC) et sur Euronext Growth (Ticker ALEAC), s'est réuni aujourd'hui pour examiner la valeur des revenus, non auditée, au 31 décembre 2019 du Groupe EdiliziAcrobatica (qui comprend également la société de droit français EdiliziAcrobatica France s.a.s.), et qui s'élève à environ 39,2 millions d'euros ; soit une augmentation de plus de 56 % par rapport au montant de 25 millions d'euros de l'exercice 2018.

En Italie, le nombre d'agences en propre opérées directement par le Groupe s'établissait à 45 au 31 décembre 2019 en augmentation de 1 unité par rapport au 30 juin 2019 et de 6 unités par rapport aux 39 unités du 31 décembre 2018. En Italie toujours, le nombre d'agences opérées en franchise au 31 décembre 2019 s'établissait à 33 unités, identique à celui au 30 juin 2019 et en augmentation de 2 unités par rapport au 31 décembre 2018.

En 2019,une première acquisition a été réalisée en France . Après qu'une profonde restructuration nécessaire pour mettre en œuvre le savoir-faire caractéristique du Groupe ait été réalisée, deux nouvelle agences en propres ont été créées avec succès à Nice et à Toulouse.

L'exercice 2019 a enregistré un montant de contrats signés par les agence en propre égal à environ 43,9 millions d'euros (dont 3,5 millions d'euros peuvent être attribués à EdiliziAcrobatica France), en augmentation de 41,6 % par rapport aux 31 millions d'euros de décembre 2018. La valeur des contrats signés, y compris par les agences opérées en franchise, constatée à fin décembre 2019 était d'environ 58,2 millions d'euros par rapport à 43,9 millions d'euros à fin décembre 2018, soit une augmentation de 32,6 %.

Riccardo Iovino, fondateur et Administrateur Délégué de EDAC, a déclaré : « En attendant les résultats définitifs budgétaires de 2019, je suis extrêmement satisfait des résultats d'exploitation obtenus, pour lesquels je remercie nos dirigeants et nos employés ».

