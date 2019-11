EQS Group-Ad-hoc: Edisun Power Europe AG / Mot-clé(s) : Augmentation du capital

Edisun Power Europe AG: Détails concernant l'augmentation du capital prévue



12.11.2019 / 07:00 CET/CEST

Publication d'un communiqué ad hoc en vertu de l'article 53 du RC

Le contenu relève de la responsabilité de l'émetteur.



Communiqué de presse ad-hoc

Zurich, le 12 novembre 2019 Détails concernant l'augmentation du capital prévue



Le conseil d'administration de la société Edisun Power Europe SA propose à l'assemblée générale extraordinaire de ce jour d'augmenter le capital-actions par l'émission d'au plus 415'000 nouvelles actions nominatives d'une valeur nominale respective de CHF 30 par action, de CHF 18'624'630 actuellement à CHF 31'074'630 au maximum. Edisun Power concède en outre à Bank Vontobel AG en tant que lead manager une option de surallocation d'au plus 60'000 nouvelles actions nominatives au titre du capital autorisé.



Les nouvelles actions nominatives (415'000 au maximum) seront proposées aux actionnaires actuels aux conditions suivantes, dans le respect de leurs droits de souscription. Les nouvelles actions qui ne seront pas souscrites dans le cadre de l'offre de souscription doivent être proposées à la souscription aux investisseurs actuels et à de nouveaux investisseurs dans le cadre d'un placement, conjointement avec les actions de surallocation. Offre de souscription et placement des actions

Les actionnaires existants reçoivent un droit de souscription pour chaque action nominative qu'ils détiennent le 13 novembre 2019, après la clôture de la bourse. Trois droits de souscription donnent droit à l'acquisition de deux nouvelles actions nominatives. Sous réserve de l'approbation par l'assemblée générale extraordinaire de l'augmentation du capital ordinaire proposée par le conseil d'administration, le délai pour l'exercice des droits de souscription débutera le 14 novembre 2019 et se terminera le 22 novembre 2019, à 12h (HEC). Il n'y aura pas de négoce des droits de souscription. Les droits de souscription qui ne seront pas valablement exercés dans les limites du délai de souscription expirent sans indemnisation et ne peuvent plus être exercés ou pris en compte. La période de constitution du livre d'ordres pour le placement des actions dure du 14 novembre au 26 novembre 2019, à 12h (HEC). Le prix de souscription ou de placement se situera entre CHF 120 et CHF 130 et sera fixé par Edisun Power le 26 novembre 2019 en tenant compte de l'exercice des droits de souscription et du résultat du placement des actions. Bank Vontobel AG a été mandatée comme lead manager pour l'offre de souscription et le placement des actions. A partir du 28 novembre 2019 et pendant au maximum 30 jours civils, Vontobel est en outre autorisée à mettre en ?uvre des mesures de stabilisation à hauteur d'au plus 60'000 actions nominatives, dans le respect de l'art. 126 OIMF.



Prospectus d'émission

Le prospectus d'émission et de cotation déterminant pour l'offre de souscription sera vraisemblablement publié le 13 novembre 2019 sur le site Internet de la société Edisun Power. Mise en ?uvre de la stratégie de croissance

L'afflux de fonds résultant de l'augmentation du capital doit avant tout servir à la réalisation de trois projets photovoltaïques supplémentaires d'une puissance de 134 MW au Portugal, afin d'accélérer la croissance du groupe. Engagement de Smartenergy Invest AG

L'actionnaire et partenaire de la société Edisun Power, Smartenergy Invest AG, s'est engagé vis-à-vis de la société à exercer les droits de souscription qui lui reviennent et à accroître en outre sa participation à 30% au plus, au cas où cela serait utile à une mise en ?uvre réussie de la transaction. Calendrier indicatif 14 novembre 2019 Sortie de droits de souscription (date ex)

Début du délai de souscription

Début du délai de placement 22 novembre 2019 Fin du délai de souscription (12h HEC) 26 novembre 2019 Fin du délai de placement (12h HEC) 27 novembre 2019 Communication du résultat et prix de souscription et de placement 28 novembre 2019 Cotation et premier jour de négoce des nouvelles actions nominatives à la SIX Swiss Exchange 29 novembre 2019 Livraison et paiement des nouvelles actions nominatives Pour plus d'informations

Rainer Isenrich, CEO, +41 44 266 61 21, info@edisunpower.com

Reto Simmen, CFO, +41 44 266 61 29, info@edisunpower.com Le groupe Edisun Power

Le groupe Edisun Power finance et exploite des systèmes d'énergie solaire dans différents pays d'Europe en qualité de producteur d'électricité solaire coté sur le plan européen. Edisun Power est actif dans ce domaine depuis 1997 déjà. Depuis septembre 2008, la société est cotée à la bourse suisse. Edisun Power possède une vaste expérience dans la réalisation et l'achat de projets nationaux et internationaux. L'entreprise possède actuellement 37 installations photovoltaïques en Suisse, en Allemagne, en Espagne, en France et en Italie.

Fin du communiqué ad hoc