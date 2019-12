EQS Group-Ad-hoc: Edisun Power Europe AG / Mot-clé(s) : Identité

Edisun Power Europe AG: Hans Nef, membre du conseil d'administration, est décédé lors d'un accident



02.12.2019 / 18:40 CET/CEST

Publication d'un communiqué ad hoc en vertu de l'article 53 du RC

Communiqué de presse ad-hoc

Zurich, le 2 décembre 2019 Hans Nef, membre du conseil d'administration, est décédé lors d'un accident



Hans Nef, vice-président du conseil d'administration d'Edisun Power, est décédé lors d'un accident le week-end dernier. Le conseil d'administration, la direction générale et toute l'équipe d'Edisun Power sont profondément bouleversés et expriment leurs sincères condoléances aux proches. Hans Nef était membre du conseil d'administration depuis le 28 août 2014. Son engagement a joué un rôle clé dans le développement positif du groupe Edisun Power ces dernières années. Ses descendants ont l'intention de soutenir la stratégie du conseil d'administration dans son sens. Pour plus d'informations

Rainer Isenrich, CEO, +41 44 266 61 21, info@edisunpower.com

Reto Simmen, CFO, +41 44 266 61 29, info@edisunpower.com Le groupe Edisun Power

Le groupe Edisun Power finance et exploite des systèmes d'énergie solaire dans différents pays d'Europe en qualité de producteur d'électricité solaire coté sur le plan européen. Edisun Power est actif dans ce domaine depuis 1997 déjà. Depuis septembre 2008, la société est cotée à la bourse suisse. Edisun Power possède une vaste expérience dans la réalisation et l'achat de projets nationaux et internationaux. L'entreprise possède actuellement 37 installations photovoltaïques en Suisse, en Allemagne, en Espagne, en France et en Italie.

Fin du communiqué ad hoc