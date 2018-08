EQS Group-Ad-hoc: Edisun Power Europe AG / Mot-clé(s) : Résultat semestriel

Edisun Power Europe AG: Résultat semestriel solide grâce à de nouvelles installations et des coûts bas



31.08.2018 / 17:30 CET/CEST

Zurich, le 31 août 2018 Résultat semestriel solide grâce à de nouvelles installations et des coûts bas - Hausse du chiffre d'affaires de 37%, qui passe ainsi à CHF 6.63 mio. - Augmentation du bénéfice net de 66%, qui passe ainsi à CHF 1.43 mio. - Le taux de capitaux propres atteint 20% - Prévisions des bénéfices revues à la hausse avec CHF 2.8 mio. La stratégie de croissance du groupe Edisun Power, qui est basée sur les acquisitions, continue de porter ses fruits. La performance des installations acquises l'année dernière dépasse largement les attentes. Avec en plus de faibles coûts, le premier semestre a pu de nouveau être clôturé avec un résultat record. Les perspectives pour l'année entière ont par conséquent été revues à la hausse.



Hausse du chiffre d'affaires grâce aux acquisitions

Par rapport au premier semestre de l'année précédente, le chiffre d'affaires a augmenté de 37%, passant ainsi à CHF 6.63 mio. (1er semestre 2017: CHF 4.83 mio.). Cette croissance élevée s'explique principalement par la production très satisfaisante des nouvelles installations en Allemagne et en Italie, ainsi que par l'installation de 12 MW de Requena, en Espagne, qui a été raccordée au réseau électrique en mars 2018. Au total, la croissance par acquisitions est de 35%, la majeure partie provenant de l'installation espagnole. De plus, un effet de change positif de 8% a favorisé la croissance du chiffre d'affaires, tandis que les conditions météorologiques ont entraîné une réduction de 6% du chiffre d'affaires, contrairement au premier semestre de 2017 qui avait été très ensoleillé. Forte augmentation du bénéfice grâce à des coûts bas

Les frais généraux ont pu se maintenir à un niveau bas malgré une forte croissance. Les coûts d'exploitation ont augmenté proportionnellement à l'agrandissement du parc d'installations. Au total, le résultat avant intérêts, impôts et amortissements (EBITDA) a augmenté de 38% et est passé à CHF 4.90 mio. (1er semestre 2017: CHF 3.55 mio.). En raison des acquisitions, les amortissements ont augmenté de 37% et sont ainsi passés à CHF 2.22 mio. (1er semestre 2017: CHF 1.62 Mio.), ce qui a généré un résultat d'exploitation (EBIT) de CHF 2.69 mio. (1er semestre 2017: CHF 1.93 mio.), soit une augmentation de 39%.



Enfin, les coûts de financement ont seulement augmenté de 14% malgré des dettes plus élevées dues à la croissance et sont passés à CHF 1.20 mio. (1er semestre 2017: CHF 1.05 mio.) grâce aux refinancements des emprunts obligataires qui ont été effectués au cours des dernières années ainsi qu'à une gestion efficace de la trésorerie. Au total, le résultat net s'élève à CHF 1.43 mio., soit une augmentation de 66% (1er semestre 2017: CHF 0.86 mio.).



Poursuite du renforcement du bilan

Malgré le cours de l'euro légèrement plus faible, le bénéfice net élevé a entraîné une augmentation des capitaux propres consolidés par rapport à la fin de l'année 2017, lequel est passé de CHF 19.22 mio. à CHF 19.86 mio. Après l'aboutissement du projet de construction de l'installation de Requena à la fin du premier trimestre de cette année, le bilan consolidé a diminué de près de CHF 18 mio. par rapport à la fin de l'année 2017, conformément aux prévisions. Dans l'ensemble, le taux de capitaux propres a augmenté et atteint 20%. Hausse des prévisions des bénéfices pour l'année en cours

En raison du résultat solide du premier semestre et de bonnes recettes issues des ventes de courant au cours de mois très importants comme juillet et août, le groupe s'attend désormais, sur la base du cours actuel de l'euro, à un résultat net d'environ CHF 2.8 mio. (dernières prévisions: CHF 2.0 mio.). Le rapport semestriel 2018 du groupe Edisun Power est disponible sur le site web à l'adresse

http://www.edisunpower.com/fr/home-fr/investisseurs/rapports Pour plus d'informations

Rainer, Isenrich, CEO, +41 44 266 61 21, info@edisunpower.com

Reto Simmen, CFO, +41 44 266 61 29, info@edisunpower.com Le groupe Edisun Power

Le groupe Edisun Power finance et exploite des systèmes d'énergie solaire dans différents pays d'Europe en qualité de producteur d'électricité solaire coté sur le plan européen. Edisun Power est actif dans ce domaine depuis 1997 déjà. Depuis septembre 2008, la société est cotée à la bourse suisse. Edisun Power possède une vaste expérience dans la réalisation et l'achat de projets nationaux et internationaux. L'entreprise possède actuellement 37 installations photovoltaïques en Suisse, en Allemagne, en France, en Italie et en Espagne, représentant une puissance totale de 34.7 MWc.

