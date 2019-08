Edisun Power Europe : Nouvelle augmentation du chiffre d'affaires et des bénéfices au cours du premier semestre 2019, développement du portefeuille de projets en attente

EQS Group-Ad-hoc: Edisun Power Europe AG / Mot-clé(s) : Résultat semestriel

Nouvelle augmentation du chiffre d'affaires et des bénéfices au cours du premier semestre 2019, développement du portefeuille de projets en attente



Zurich, le 29 août 2019

- Hausse du chiffre d'affaires de 9%, qui passe ainsi à CHF 7.21 mio.

- Augmentation du bénéfice net de 15%, qui passe ainsi à CHF 1.65 mio.

- Le ratio de capital propre atteint 26%

- Décision sur l'augmentation du capital annoncée en juillet par un apport en nature

- Emprunt obligataire fortement sursouscrit avec CHF 22.7 mio.

- Développement du portefeuille de projets en attente au Portugal

- Augmentation des prévisions de bénéfices pour 2019, qui passent ainsi à CHF 3.4 mio.

Avec sa stratégie de croissance, le groupe Edisun Power maintient le cap. Comme prévu, le chiffre d'affaires et les recettes ont enregistré une nouvelle hausse au cours du premier semestre de l'année. Avec l'acquisition des droits relatifs à trois autres projets photovoltaïques d'une capacité totale de 134 MW au sud du Portugal, le groupe poursuit également le développement de son portefeuille de projets en attente et s'assure ainsi un potentiel de croissance très prometteur.



Une croissance due aux conditions météorologiques et aux acquisitions

Par rapport au semestre de l'année précédente, le chiffre d'affaires est passé à CHF 7.21 mio., soit une augmentation de 9% (1er semestre 2018: CHF 6.63 mio.). En monnaie locale, cela correspond à une hausse de 12%. Cette croissance s'explique principalement par l'installation de Requena de 12 MW qui a été mise en service en mars 2018 et qui a contribué à la hausse du chiffre d'affaires au cours du premier semestre avec une part totale de 10%. Fort heureusement, la production d'électricité a été supérieure à l'année précédente dans tous les pays.



Poursuite de l'augmentation excessive des bénéfices

Les coûts d'exploitation et les frais généraux ont augmenté par rapport à l'année précédente, ce qui est dû à l'installation de Requena ainsi qu'à des coûts généralement plus élevés pour les évaluations de projets. Au total, le résultat avant intérêts, impôts et amortissements (EBITDA) est passé à CHF 5.33 mio. (1er semestre 2018: CHF 4.90 mio.), soit une augmentation de 9%.

Les amortissements ont également augmenté de 4% en lien avec l'installation de Requena et sont passés à CHF 2.31 mio. (1er semestre 2018: CHF 2.22 mio.). Ceci a généré un résultat d'exploitation (EBIT) 12% plus élevé, lequel s'élève désormais à CHF 3.02 mio. (1er semestre 2018: CHF 2.69 mio.).

Les charges financières sont restées constantes avec CHF 1.20 mio. net. Les frais de financement pour l'installation de Requena ont augmenté, tandis que les intérêts ont baissé en raison des amortissements prévus des dettes, ainsi que de la renégociation de financements de projets en Espagne. Conformément aux attentes, les impôts ont enregistré une hausse importante et sont passés à CHF 0.17 mio. (1er semestre 2018: CHF 0.06). Au final, le bénéfice net est passé à CHF 1.65 mio. (1er semestre 2018: CHF 1.43 mio.), soit une augmentation de 15%.



Renforcement du bilan avec l'augmentation du capital

Dans le cadre du premier projet acquis en février au Portugal, une augmentation du capital a été effectuée le 20 juin 2019 à partir du capital autorisé au moyen d'un apport en nature, ce qui a entraîné une hausse du capital propre consolidé de CHF 5.8 mio. Compte tenu de la baisse du cours de l'euro par rapport au 31.12.2018 et des dividendes versés au mois de mai, le capital propre a augmenté de CHF 6.3 mio. au 30 juin 2019 et atteint désormais un total de CHF 26.5 mio. Le ratio de capital propre est passé à 26.0% (31 décembre 2018: 21.3%).

Décision sur l'augmentation du capital annoncée en juillet par un apport en nature

Le 5 juillet, Edisun Power Europe AG a annoncé le rachat d'un projet photovoltaïque de 23 MW au Portugal. Après examen - par un expert externe - de l'apport en nature correspondant, le conseil d'administration a décidé d'augmenter de CHF 830'250.00 le capital, à l'exclusion des droits de souscription des actionnaires actuels, en émettant 27'675 actions. La cotation des nouvelles actions émises à la SIX Swiss Exchange est reportée jusqu'au 31.12.2019 au plus tard et les actions resteront ensuite bloquées jusqu'à la finalisation du projet.

L'emprunt obligataire d'Edisun Power largement sursouscrit

L'emprunt obligataire lancé le 13 mai 2019 avec un volume de CHF 5 mio., d'une durée de 5 ans (1er septembre 2019 - 31 août 2024) et avec 2% d'intérêts, a rencontré un vif succès, aussi bien auprès des investisseurs anciens que de nouveaux investisseurs. L'emprunt a été considérablement sursouscrit avec un total de CHF 22.7 mio. Au vu du portefeuille complet de projets en attente, le conseil d'administration a décidé de faire usage de sa possibilité - prévue dans le prospectus d'émission - d'augmenter l'emprunt et porte par conséquent l'emprunt à CHF 22.7 mio.

Développement du portefeuille de projets en attente au Portugal

Cette année, Edisun Power a déjà racheté à la société Smartenergy Invest AG deux projets photovoltaïques au Portugal avec une capacité totale de total 72 MW et se consacre actuellement à leur réalisation. Le marché des projets photovoltaïques est en plein essor sur la péninsule ibérique, et tout particulièrement au Portugal. Compte tenu du potentiel important du marché, Edisun Power a racheté à Smartenergy les droits de projet, ainsi que les licences de production, pour trois autres projets de développement PV d'une capacité totale de 134 MW au sud du Portugal. L'évaluation des options pour le financement de ces projets est en cours. Edisun Power envisage notamment, dans le cadre d'une augmentation du capital, de se procurer des ressources supplémentaires avec une offre de souscription destinée aux actionnaires actuels et le placement libre des actions non souscrites.

Avec cette mesure, Edisun Power s'assure l'accès à un portefeuille de projets en attente très prometteur qui servira de base à une croissance accélérée au cours des 2-3 prochaines années.

Augmentation des prévisions de bénéfices pour l'année en cours

Malgré un premier semestre réjouissant, Edisun Power anticipe un ralentissement au second semestre. Du point de vue actuel, les prix du marché de l'électricité n'atteindront pas le niveau de l'année précédente. En outre, les installations prévues au Portugal seront mises au service au plus tôt l'année prochaine. Edisun Power s'attend cependant, dans le contexte du développement du portefeuille portugais, à des recettes supplémentaires. La société a donc revu ses prévisions de bénéfices à la hausse pour l'année en cours, de CHF 3.0 mio. à CHF 3.4 mio.

Le rapport semestriel 2019 du groupe Edisun Power est disponible sur le site web du groupe à l'adresse suivante:

http://www.edisunpower.com/fr/home-fr/investisseurs/rapports

