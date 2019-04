Edisun Power Europe : double ses bénéfices

EQS Group-Ad-hoc: Edisun Power Europe AG / Mot-clé(s) : Résultat annuel

Edisun Power double ses bénéfices



10.04.2019 / 18:15 CET/CEST

Publication d'un communiqué ad hoc en vertu de l'article 53 du RC

Le contenu relève de la responsabilité de l'émetteur.



Communiqué de presse ad-hoc

Zurich, le 10 avril 2019 Edisun Power double ses bénéfices - Hausse du chiffre d'affaires de 46%, qui passe ainsi à CHF 13.87 mio. - Augmentation de l'EBITDA de 47%, qui passe ainsi à CHF 10.22 mio. - Augmentation du bénéfice net de 96%, qui passe ainsi à CHF 3.04 mio. - Proposition visant à augmenter de 67% le dividende provenant des réserves d'apports de capital, soit CHF 1.00/action Le groupe Edisun Power dresse une nouvelle fois un bilan très positif pour l'année qui vient de s'écouler. Grâce aux performances exceptionnelles des acquisitions effectuées au cours de l'année précédente et à des conditions-cadres généralement favorables, des résultats records ont pu être atteints à tous les niveaux pendant l'exercice 2018. Les nouvelles installations acquises stimulent la production d'électricité

Comparées à l'année précédente, les recettes issues des ventes de courant ont augmenté de 45% et sont passées à CHF 13.75 mio. (2017: CHF 9.45 mio.). Cette croissance est due en partie aux installations de Leipzig et de Ravenne acquises fin 2017, et tout particulièrement à l'installation de 12 MW de Valence, laquelle a été raccordée au réseau électrique début mars 2018. De plus, l'augmentation des prix du marché en Espagne et en Italie a aussi nettement contribué à cette hausse remarquable du chiffre d'affaires, alors que les conditions météorologiques supérieures à la moyenne en Europe Centrale n'ont pas entièrement réussi à compenser le temps relativement mauvais dans le sud de l'Europe. Enfin, le groupe a profité d'un effet de change très positif grâce à la remontée du cours de l'euro par rapport à l'année précédente. Nouvelle augmentation de la rentabilité

Les coûts d'exploitation ont augmenté dans le cadre de l'agrandissement du parc d'installations. En même temps, les frais généraux n'ont que légèrement augmenté, étant donné qu'Edisun Power a pu s'adapter à la croissance avec quasiment la même structure. Au total, le résultat avant intérêts, impôts et amortissements (EBITDA) a augmenté de 47% et est passé à CHF 10.22 mio. (2017: CHF 6.94 mio.), ce qui correspond à une nouvelle amélioration de la marge d'EBITDA, laquelle est passée de 72.8% à 73.7%.



Les amortissements ont augmenté de 36%, principalement en raison des acquisitions, passant de CHF 3.33 mio. à CHF 4.55 mio., ce qui a généré un résultat d'exploitation (EBIT) 57% plus élevé, lequel s'élève désormais à CHF 5.68 mio. (2017: CHF 3.61 mio.). Malgré les charges financières supplémentaires des nouvelles installations, les coûts de financement ont seulement augmenté de 16% et sont passés à CHF 2.38 mio. (2017: CHF 2.05 mio.). Ceci s'explique par les refinancements des emprunts obligataires qui ont été effectués au cours des dernières années ainsi que par une gestion efficace de la trésorerie. En revanche, des impôts sur le bénéfice considérables de l'ordre de CHF 0.26 mio. ont été exigibles pour la première fois cette année, étant donné que de nombreux reports de perte déductibles des impôts sont désormais épuisés. Au final, le bénéfice net a augmenté 96% et est passé à CHF 3.04 mio. (2017: CHF 1.55 mio.), ce qui équivaut à un bénéfice de CHF 5.93 par action (2017: CHF 3.95). Ratio de capital propre supérieur à 20%

Grâce au bénéfice net élevé, le capital propre consolidé a pu augmenter, malgré le net affaiblissement de l'euro, par rapport à l'année précédente et est passé à CHF 20.19 mio. (2017: CHF 19.22 mio.). Avec 21.3%, le ratio de capital propre a dépassé la barre des 20 pour cent (2017: 16.2%). En ce qui concerne la comparaison avec l'année précédente, il est important de noter que le bilan effectué fin 2017 était temporairement gonflé par le financement de l'installation Requena avec près de CHF 18 mio. Propositions à l'assemblée générale

Le conseil d'administration envisage de distribuer à l'avenir près de 20% du bénéfice aux actionnaires. Cette décision a pour but de souligner la solidité du modèle économique avec ses flux de trésorerie durablement stables. Parallèlement à cela, des moyens financiers doivent toutefois rester disponibles en quantité suffisante pour la poursuite de la croissance. Le conseil d'administration demande donc à l'assemblée générale du 17 mai 2019 un dividende de CHF 1.00 par action (2017: CHF 0.60) sous la forme d'un versement à partir des réserves provenant d'apports de capital. En lien avec l'achat du projet de 49 MW au Portugal, qui est partiellement financé par un apport en nature, le conseil d'administration propose d'élire José Luis Chorro López, Chief Legal Officer de Smartenergy Invest AG, en tant que membre supplémentaire du conseil d'administration. Perspectives pour l'année en cours

L'installation prévue au Portugal ne génèrera pas encore de recettes au cours de cette année. En même temps, la charge fiscale va de nouveau augmenter en raison de la diminution des reports de perte. Dans ce contexte, le groupe s'attend, si l'euro se maintient au niveau actuel, à un résultat net d'environ CHF 3.0 mio. pour l'exercice en cours. Le rapport annuel 2018 d'Edisun Power est disponible sur le site web du groupe à l'adresse

http://www.edisunpower.com/fr/home-fr/investisseurs/rapports Pour plus d'informations

Rainer Isenrich, CEO, +41 44 266 61 21, info@edisunpower.com

Reto Simmen, CFO, +41 44 266 61 29, info@edisunpower.com Le groupe Edisun Power

Le groupe Edisun Power finance et exploite des systèmes d'énergie solaire dans différents pays d'Europe en qualité de producteur d'électricité solaire coté sur le plan européen. Edisun Power est actif dans ce domaine depuis 1997 déjà. Depuis septembre 2008, la société est cotée à la bourse suisse. Edisun Power possède une vaste expérience dans la réalisation et l'achat de projets nationaux et internationaux. L'entreprise possède actuellement 37 installations photovoltaïques en Suisse, en Allemagne, en Espagne, en France et en Italie.

Fin du communiqué ad hoc