Zurich (awp) - Les affaires du groupe Edisun Power marchent nettement mieux que ce que prévoyait l'entreprise depuis le début de l'année. Les récentes acquisitions évoluent bien mieux que prévu, a indiqué le spécialiste de l'électricité solaire vendredi. L'entreprise a par ailleurs profité de prix de marché plus élevés en Espagne et en Italie et de frais de financement et d'entretien plus faibles.

Pour l'exercice 2018, Edisun Power table désormais sur un résultat net "nettement supérieur" à 2 millions de francs suisses. En avril dernier, il était encore question d'un résultat net "d'environ 2 millions". Les chiffres semestriels détaillés seront publiés le 31 août après la clôture de la Bourse.

