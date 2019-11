Edisun: environ 47% des actions souscrites lors de l'augmentation de capital

Zurich (awp) - Dans le cadre de la procédure de souscription, environ 47% des actions proposées aux actionnaires actuels ont été souscrites, a indiqué Edisun Power vendredi soir. Le placement libre continue encore jusqu'au mardi 26 novembre à midi.

Dans le cadre de l'augmentation de capital, jusqu'à 415'000 nouvelles actions nominatives étaient offertes. Jusqu'à vendredi 195'069 avaient été souscrites par les actionnaires actuels. La période de placement dure encore jusqu'à mardi 26 novembre à midi. Le prix de placement sera déterminé le 29 novembre par l'entreprise. Il sera compris entre 120 et 130 francs suisses. Les nouvelles actions seront cotées dès le 28 novembre et la livraison et le paiement interviendront le 29 novembre.

rp