Résultat annuel de 2019: Résultat record et jalons importants

12 mois, et de l'augmentation des coûts liés à la planification et la mise en œuvre de cinq nouveaux projets au Portugal, les coûts d'exploitation ont enregistré une hausse de près de CHF 0.27 million, soit de 7%, par rapport à l'année précédente. Grâce aux revenus

Malgré une augmentation de 10% de la production d'électricité à 49'528 MWh, la baisse des prix de l'électricité en Espagne et en Italie a réduit les recettes provenant de la vente d'électricité de 1% par rapport à l'année précédente, pour atteindre CHF 13.55 millions (2018: CHF 13.75 millions). En Espagne, la baisse des recettes due à la diminution des prix de l'électricité par rapport à l'année précédente s'est élevée à EUR 0.38 million. L'installation Requena de 12 MW, laquelle a été raccordée au réseau en mars 2018 et a produit sa première année pleine en 2019, est partiellement parvenue à compenser cette différence.

En 2019, au travers de l'achat d'un portefeuille de 206 MW de projets photovoltaïques et de l'achèvement réussi d'une augmentation de capital de plus de CHF 50 millions, Edisun Power a posé d'importants jalons pour l'avenir. Du point de vue financier, l'année sous revue s'est également conclue de manière très positive. Ces bons résultats sont principalement dus aux premiers revenus de l'activité de développement de projets qui, malgré la baisse des prix de l'électricité, a une fois de plus généré un bénéfice record de CHF 3.60 millions. Compte tenu de cette évolution encourageante, le dividende doit être augmenté de 10% pour atteindre CHF 1.10 par action.

Perspectives pour l'année en cours

L'année en cours sera une année de transition d'un point de vue financier. Bien que les installations produisent normalement, il faut s'attendre à une baisse des prix de l'électricité en Espagne et en Italie en raison de la pandémie du coronavirus. En outre, des retards dans la mise en œuvre des nouveaux projets au Portugal ne sont pas exclus. Toutefois, dans l'optique actuelle, la connexion au réseau du premier projets portugais est attendue vers la fin de l'année. Les quatre autres projets devraient être achevés dans le courant de l'année 2021. Enfin, la charge fiscale du groupe continuera à augmenter. Toutes considérations faites, sur la base du taux de change actuel de l'euro, le groupe prévoit pour l'exercice en cours un résultat net de CHF 2.8 millions.

