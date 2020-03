Edmond de Rothschild réunit ses activités de gestion d'actifs immobiliers

Zurich (awp) - Edmond de Rothschild a regroupé sous une même marque ses trois sociétés européennes actives dans la gestion d'actifs immobiliers. Elles opèreront désormais sous la marque Edmond de Rothschild Real Estate Investment Management (REIM), a indiqué mercredi le groupe genevois.

Conforme à sa philosophie d'investissement, REIM privilégie deux segments: les "fonds de conviction thématiques, sectoriels ou régionaux" et les "clubs-deals et les joint-ventures", qui permettent de saisir les opportunités de marché et d'en augmenter la valeur.

La gestion d'actifs est opérée actuellement par trois sociétés: Cleaveland, fondée en France en 2005 et rachetée en 2016, Cording Real Estate, fondée en 2008 et acquise en 2018 et la suisse Orox, créée en 2007 et reprise en 2012. Ensemble, elles emploient 120 collaborateurs répartis dans neuf bureaux en Europe et gèrent 11,4 milliards de francs suisses d'actifs.

Pierre Jacquot et Arnaud Andrieu, jusqu'ici responsables d'Orox, ont été nommés respectivement directeurs général et adjoint d'Edmond de Rothschild REIM. Rodney Bysh, jusqu'ici directeur de Cording Real Estate, est désormais responsable du développement commercial.

