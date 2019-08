Edmond de Rothschild (Suisse) décoté de la Bourse suisse

Genève (awp) - Les titres Edmond de Rothschild (Suisse) seront décotés le 27 août de la Bourse suisse, au terme de l'offre publique de rachat de cette dernière par le groupe bancaire Edmond de Rothschild Holding.

Le dernier jour de négoce des actions au porteur d'une valeur nominale de 500 francs suisses sera le 26 août, a précisé l'établissement genevois lundi dans un communiqué.

Au terme de l'opération d'acquisition, Edmond de Rothschild Holding SA détient 99,86% des droits de vote et 99,68% du capital-actions d'Edmond de Rothschild (Suisse) SA.

La holding déposera ensuite une demande en annulation de toutes les actions au porteur détenues par le public en contrepartie du versement aux actionnaires d'une indemnité en espèces égale au prix de l'offre publique d'acquisition. Cette procédure devrait durer entre cinq et six mois.

Edmond de Rothschild avait annoncé l'OPA mi-mars. L'opération vise à simplifier les structures du groupe genevois.

La cotation d'Edmond de Rothschild (Suisse) remonte à 1987. Les titres étaient initialement négociés à la Bourse de Genève, disparue après la création en 1996 de SIX Swiss Exchange. Dès le 27 août, il ne restera plus que deux banques genevoises négociées à la Bourse de Zurich, à savoir la Banque cantonale de Genève et Banque Profil de Gestion.

al/ck/fr