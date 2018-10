Edmond de Rothschild a quadruplé les encours pour la dette d'infrastructure

Genève (awp) - Le groupe bancaire Edmond de Rothschild poursuit sa croissance dans la stratégie dette d'infrastructure. La plateforme a franchi le seuil de 1,6 milliard d'euros (1,84 milliard de francs suisses) d'encours, soit un volume quadruplé depuis 2014, indique lundi l'établissement genevois. Une somme de 1,4 milliard a été investie dans 28 actifs en provenance de neuf pays européens.

Deux nouvelles sous-stratégies sont venues enrichir l'offre de la banque dans ce domaine, l'une de dette senior labélisée transition énergétique et écologique et l'autre à haut rendement ("high yeld"). Elles ont permis de récolter plus de 250 millions d'euros depuis le début de l'année, précise le communiqué.

La plateforme s'adresse aux investisseurs institutionnels professionnels européens. L'équipe de gestion est basée à Londres.

fr/ol