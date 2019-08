Edmond de Rothschild a vu son bénéfice fléchir au premier semestre

Genève (awp) - Edmond de Rothschild (Suisse) a vu son bénéfice net dégringoler au premier semestre 2019, à 40,5 millions de francs suisses, contre près de 104 millions un an auparavant. Au cours de six premiers mois de 2018, la banque privée genevoise avait cependant tiré profit de l'effet très favorable d'une opération de cession-bail, laquelle avait rapporté 60 millions.

Le résultat d'exploitation s'est pour sa part inscrit à 69 millions de francs suisses, en baisse de 9% sur un an. La performance s'est cependant nettement améliorée au regard des 44 millions dégagés au cours du 2e semestre 2018, à la faveur notamment des changements intervenus dans son offre et de la croissance des fonds sous gestion, relative l'établissement dans son communiqué.

En parallèle, Edmond de Rothschild (Suisse) est parvenu à maîtriser ses charges d'exploitation, en se focalisant sur une croissance ciblée de ses activités. A fin juin, les avoirs des clients se montaient à 130 milliards de francs suisses, soit 2% de plus qu'un an auparavant, reflet de la bonne tenue des marchés et de l'augmentation des actifs sous gestion, en particulier dans les affaires de fonds, de private equity et d'immobilier.

Les actions de la société ont été décotées cette semaine de la Bourse suisse, Edmond de Rothschild (Suisse) étant entièrement passé sous le contrôle de la famille Benjamin de Rothschild.

uh/yr/vj/lk